UE espera receber mais de 1 bilhão de vacinas contra covid até setembro

A União Europeia espera receber mais de 1 bilhão de doses de vacinas contra Covid-19 de quatro farmacêuticas até o final de setembro, mostrou um documento apresentado a líderes do bloco nesta terça-feira.

O documento, visto pela Reuters e preparado pela Comissão Europeia, mostra que a UE tem confiança de que terá vacinas suficientes para imunizar toda a população habilitada até o final de setembro, muito além da meta inicial de inocular 70% da população adulta até o final do verão.

Mais precisamente, a UE espera obter 413 milhões de doses no segundo trimestre deste ano e 529 milhões no período julho-setembro. O bloco recebeu 106 milhões de vacinas no primeiro trimestre.

Até o final do ano, a UE espera ter recebido mais 452 milhões de doses de um total de 1,5 bilhão.

As estimativas levam em conta só vacinas de quatro farmacêuticas: Pfizer-BionTech, Johnson & Johnson, AstraZeneca e Moderna.

Estão excluídas as doses da empresa de biotecnologia alemã CureVac e da farmacêutica francesa Sanofi, que assinaram contratos de centenas de milhões de doses com o bloco, mas estão tendo dificuldade para desenvolver suas vacinas e obter aprovação de agências reguladoras da UE.

Os números estão alinhados a comentários públicos e anúncios anteriores, mas também incluem metas antes desconhecidas para a segunda metade do ano.

