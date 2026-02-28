Mundo

UE e França alertam para risco global após ataques ao Irã

Chefe da diplomacia europeia informou que cidadãos não essenciais da União Europeia estão sendo retirados da região

O presidente da França, Emmanuel Macron, também se manifestou e alertou para os riscos de um conflito ampliado. “O início de uma guerra entre os Estados Unidos, Israel e Irã acarreta graves consequências para a paz e a segurança internacionais”, afirmou em sua conta no X (ex-Twitter). (Ukrainian Presidency / Handout/Anadolu via Getty Images)

Da redação, com agências
Redação Exame

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 10h34.

Última atualização em 28 de fevereiro de 2026 às 10h36.

A Alta Representante para a Política Externa da União Europeia, Kaja Kallas, afirmou neste sábado, 28, que os bombardeios contra o Irã, conduzidos por forças israelenses e americanas, somados aos programas nuclear e de mísseis balísticos de Teerã e ao apoio do regime a grupos considerados terroristas, representam “uma séria ameaça à segurança global”.

“O regime iraniano matou milhares de pessoas. Seus programas de mísseis balísticos e nucleares, juntamente com seu apoio a grupos terroristas, representam uma séria ameaça à segurança global”, escreveu Kallas nas redes sociais, classificando os acontecimentos recentes no Oriente Médio como “perigosos”.

A chefe da diplomacia europeia informou que cidadãos não essenciais da União Europeia estão sendo retirados da região e que a rede consular do bloco está “totalmente empenhada” em facilitar a saída de europeus das áreas afetadas.

Segundo ela, a UE também está em “estreita coordenação com parceiros árabes para explorar vias diplomáticas” que reduzam a escalada.

O presidente da França, Emmanuel Macron, também se manifestou e alertou para os riscos de um conflito ampliado. “O início de uma guerra entre os Estados Unidos, Israel e Irã acarreta graves consequências para a paz e a segurança internacionais”, afirmou em sua conta no X (ex-Twitter).

Macron disse que, neste “momento decisivo”, todas as medidas estão sendo tomadas para garantir a segurança do território francês, de seus cidadãos e de seus interesses no Oriente Médio.

“A França também está pronta para mobilizar os recursos necessários para proteger seus parceiros mais próximos, caso estes o solicitem”, disse.

O presidente francês classificou a escalada como perigosa e defendeu uma solução diplomática. “A escalada em curso é perigosa para todos. Ela precisa parar. O regime iraniano precisa entender que agora não tem outra opção senão se engajar de boa-fé em negociações para pôr fim aos seus programas nucleares e balísticos, bem como às suas atividades de desestabilização regional.”

As declarações ocorrem após Israel anunciar o lançamento, em conjunto com os Estados Unidos, de uma ampla campanha militar para “minar sistematicamente o regime iraniano e eliminar ameaças contra o Estado de Israel”.

