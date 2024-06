Ucrânia sofre piores apagões desde a invasão russa, diz Zelensky

Os ucranianos estão lidando de forma mais frequente com apagões generalizados após a Rússia intensificar ataques contra a infraestrutura do país.

De acordo com informações do Guardian, nos últimos meses Moscou fez mais ações estratégicas contra a rede de energia da Ucrânia. Na última sexta, por exemplo, as instalações do país foram alvo de um “ataque massivo”, segundo o Ministério da Energia da Ucrânia. Vários trabalhadores ficaram feridos em consequência de bombardeios em uma das instalações.

Volodomyr Zelensky disse recentemente que a Rússia danificou ou destruiu mais de metade da geração de energia da Ucrânia, causando os piores apagões desde o início da invasão, em 2022.

A Ucrânia começou a implementar apagões progressivos em 15 de maio, desligando distritos inteiros da capital da rede elétrica para poupar energia.

Num discurso proferido no sábado à noite, Zelensky instou os aliados ocidentais a acelerarem a entrega de defesas aéreas. “Os modernos sistemas de defesa aérea para a Ucrânia – como os Patriots, o treino acelerado dos nossos pilotos para os F-16 e, o mais importante, o alcance suficiente das nossas armas – são verdadeiramente necessários”, disse o presidente ucraniano.

A Ucrânia tem pelo menos quatro sistemas Patriot, fornecidos pelos EUA e pela Alemanha. Desde que Zelensky fez repetidos apelos por armas de defesa adicionais, a Alemanha, a Romênia e os EUA comprometeram-se, cada um, a enviar a Kiev um sistema Patriot, segundo o Guardian.

Na sexta-feira, a Holanda anunciou que, em colaboração com outro país não identificado, forneceria à Ucrânia um sistema adicional de mísseis Patriot. Zelenskiy disse que a Ucrânia precisa de sete deles para “proteger as nossas principais aglomerações urbanas” contra ataques de mísseis russos.

Até que estas entregas cheguem, espera-se que os ataques sistemáticos às infra-estruturas energéticas continuem, forçando as pessoas em Kiev a improvisar.

Rússia acusa a Ucrânia por ataque

No domingo, o Kremlin acusou a Ucrânia de atacar a cidade de Sebastopol, na península da Crimeia ocupada pela Rússia, com cinco mísseis Atacms fornecidos pelos EUA, matando cinco pessoas e ferindo outras 100.

O Ministério da Defesa da Rússia disse que a Ucrânia atingiu “a infraestrutura da cidade de Sebastopol com mísseis táticos Atacms fornecidos pelos Estados Unidos e equipados com ogivas cluster”.

O Ministério da Defesa disse que os EUA, que forneceram à Ucrânia mísseis Atacms, foram os principais responsáveis ​​pelo ataque com mísseis e prometeram retaliar.