Ataques terroristas deixam mortos e feridos na Rússia

Homens armados abriram fogo contra locais de culto religioso em duas cidades da província do Daguestão, no extremo sul da Rússia, no domingo. Alguns relatos dão conta de ao menos 15 policiais, um padre ortodoxo e um número ainda desconhecido de civis mortos, no que parecia ser um ataque coordenado. As informações são da CNN.

Sergey Melikov, chefe da República do Daguestão, disse que pelo menos seis “militantes” também foram mortos após os ataques a igrejas, sinagogas e postos policiais nas cidades de Derbent e na capital regional Makhachkala, que ficam a cerca de 120 quilômetros de distância uma da outra. Melikov disse que é possível envolvimento de “células adormecidas” e sugeriu que os ataques podem ter tido ajuda estrangeira.

O número de vítimas permanece incerto. O Muftiyat da República do Daguestão, uma organização islâmica centralizada que anteriormente informou sobre as vítimas, apagou desde então todas as publicações associadas à contagem dos mortos e feridos. Anteriormente, as autoridades locais informaram que pelo menos nove pessoas morreram e 25 ficaram feridas.

O Comitê Nacional Antiterrorista (NAC) da Rússia disse na segunda-feira que “militantes armados atacaram duas igrejas ortodoxas, duas sinagogas e policiais” nas duas cidades.

Os ataques ocorreram na república do Daguestão, no norte do Cáucaso, uma região predominantemente muçulmana que tem um histórico de violência separatista. O Daguestão, porém, conta com uma minoria cristã, e uma parcela ainda menor de judeus. A turbulência na região foi ainda mais agravada pela guerra da Rússia na Ucrânia, onde as minorias étnicas foram mobilizadas para lutar.

Nenhum grupo assumiu a responsabilidade pelos ataques deste domingo, que ocorrem três meses depois de o ISIS-K, afiliado do ISIS, ter reivindicado um ataque à Câmara Municipal de Crocus, em Moscou, que matou mais de 140 pessoas, numa dos piores ataques terroristas na Rússia em anos.