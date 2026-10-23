Quer aprender inteligência artificial do zero? Pré-MBA oferece quatro aulas por R$ 37

A inteligência artificial está mudando tarefas em áreas como marketing, finanças, recursos humanos e operações. Para profissionais que precisam acompanhar essas transformações, entender como a tecnologia funciona e como aplicá-la no trabalho passou a fazer parte do desenvolvimento de novas competências.

O aprendizado não exige, necessariamente, conhecimentos avançados de programação. Ferramentas de IA generativa, capazes de produzir textos, resumir documentos, organizar informações e auxiliar análises, permitem aplicações práticas em diferentes funções.

O desafio é aprender a utilizar a tecnologia com objetivos claros, fornecer instruções adequadas e avaliar os resultados gerados.

Para começar, o Pré-MBA em IA da Saint Paul e EXAME oferece quatro aulas práticas, online, por R$ 37. O treinamento é voltado a profissionais que desejam aprender os fundamentos da inteligência artificial e conhecer suas aplicações no trabalho.

Como a inteligência artificial pode ser aplicada no trabalho

A inteligência artificial generativa utiliza modelos treinados com grandes volumes de dados para produzir conteúdos a partir de instruções dos usuários. Na rotina profissional, isso pode ajudar a acelerar atividades que envolvem leitura, escrita, pesquisa e organização de informações.

Um analista financeiro, por exemplo, pode utilizar uma ferramenta de IA para estruturar um relatório a partir de dados fornecidos. Um profissional de recursos humanos pode preparar uma primeira versão de uma descrição de vaga, enquanto um gerente pode organizar os principais pontos de um documento antes de uma reunião.

Essas aplicações, porém, exigem revisão humana. As ferramentas podem apresentar informações incorretas, interpretar mal o contexto ou gerar respostas que parecem convincentes, mas não correspondem aos dados disponíveis.

Por isso, aprender a usar inteligência artificial envolve tanto conhecer as ferramentas quanto desenvolver critérios para avaliar suas respostas.

O que é preciso aprender para usar IA com eficiência

Um dos primeiros conceitos importantes é a elaboração de prompts, nome dado às instruções fornecidas aos sistemas de inteligência artificial. Quanto mais claros forem o objetivo, o contexto e o formato esperado, maiores serão as chances de obter uma resposta útil.

Em vez de pedir apenas que uma ferramenta analise um documento, por exemplo, o profissional pode especificar quais informações devem ser identificadas, quem utilizará o resultado e como as conclusões devem ser organizadas.

Outro ponto é compreender as limitações da tecnologia. Informações sensíveis da empresa não devem ser inseridas em ferramentas sem verificar as regras de privacidade e segurança aplicáveis. Também é necessário conferir dados, fontes e cálculos antes de utilizar os resultados em decisões profissionais.

A aplicação responsável da IA depende, portanto, da combinação entre conhecimento técnico, capacidade de análise e entendimento das necessidades de cada atividade.

O Pré-MBA em IA da Saint Paul e EXAME reúne quatro aulas práticas, online, por R$ 37, para quem deseja desenvolver conhecimentos sobre inteligência artificial e explorar formas de aplicar a tecnologia na rotina profissional.

Como começar a desenvolver competências em inteligência artificial

Para quem está começando, uma alternativa é identificar tarefas recorrentes que poderiam ser executadas com apoio da tecnologia. Preparar apresentações, resumir documentos extensos e organizar ideias são exemplos de atividades que permitem testar ferramentas de IA sem começar por projetos complexos.

O passo seguinte é comparar os resultados obtidos com o trabalho realizado sem a ferramenta. Tempo economizado, qualidade das informações e necessidade de correções ajudam a avaliar se a aplicação realmente trouxe benefícios.

Profissionais que desejam aprofundar os conhecimentos também podem buscar uma formação estruturada, com conteúdos sobre ferramentas, aplicações e uso estratégico da tecnologia.

Para dar os primeiros passos, o Pré-MBA em IA da Saint Paul e EXAME oferece quatro aulas práticas, online, por R$ 37. O treinamento permite iniciar o aprendizado sobre inteligência artificial e suas aplicações no ambiente profissional.