Navio de guerra do Irã afunda perto do Sri Lanka no 5º dia de conflito

Um navio de guerra do Irã afundou nesta quarta-feira, 4, nas proximidades das águas territoriais do Sri Lanka, e 30 marinheiros feridos foram resgatados pelas autoridades locais, informou o ministro das Relações Exteriores da ilha, Vijitha Herath.

Segundo o chanceler, a fragata Iris Dena transportava 180 tripulantes quando emitiu um sinal de socorro. A causa do naufrágio não foi informada.

O anúncio foi feito no Parlamento do Sri Lanka. Durante a sessão, um deputado da oposição questionou se o navio teria sido atingido por bombardeio, no contexto da ofensiva conduzida por Israel e Estados Unidos contra o Irã. Até o momento, o governo do Sri Lanka não confirmou qualquer ataque.

Operação de resgate no Oceano Índico

Herath informou que dois navios da Marinha e uma aeronave foram mobilizados para a operação de socorro. Os 30 marinheiros feridos foram levados a um hospital no sul do país.

O porta-voz da Marinha cingalesa, Buddhika Sampath, afirmou à AFP que a resposta ocorreu dentro das obrigações internacionais da ilha, já que o incidente aconteceu na sua zona de busca e resgate no Oceano Índico.

O naufrágio ocorre no quinto dia da guerra no Oriente Médio, marcada por ataques diretos entre Irã, Israel e Estados Unidos e por tensões em rotas estratégicas de navegação.

