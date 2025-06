Líderes da Otan aprovaram um novo objetivo de gastos com defesa de 5% do PIB até 2035, durante uma cúpula histórica realizada em Haia. A medida visa fortalecer a aliança em resposta ao crescente desafio representado pela Rússia e aos riscos persistentes de terrorismo. O aumento foi considerado uma vitória significativa para o presidente dos EUA, Donald Trump, que tem pressionado os aliados europeus a aumentarem seus investimentos em segurança.

O novo objetivo inclui 3,5% do Produto Interno Bruto (PIB) para defesa central e 1,5% para investimentos relacionados, como infraestrutura e cibersegurança. A mudança surge em um momento de incertezas sobre o futuro da segurança europeia, especialmente com a crescente ameaça russa à estabilidade da Euro-Atlântica.

Embora a decisão tenha sido comemorada por Trump, que reafirmou o compromisso dos EUA com a Otan, alguns países europeus, como a Otan, questionaram se o aumento será viável devido aos elevados níveis de dívida pública. A medida foi detalhada na Declaração de Haia, que também reforçou o compromisso da OTAN com a defesa coletiva e com a proteção de seus 1 bilhão de cidadãos.

A cúpula também se concentrou na assistência à Ucrânia, com a OTAN expressando apoio contínuo ao país, embora o compromisso com a adesão da Ucrânia à aliança tenha sido omitido em relação ao ano anterior. A decisão de permitir que as contribuições à defesa ucraniana contem para o cumprimento dos gastos militares é um passo importante, com a OTAN prevendo trilhões de dólares em investimentos até 2035.

A revisão dessa meta de gastos ocorrerá em 2029, e a implementação do novo objetivo marcará uma transformação nas capacidades de defesa da Otan em um cenário global de crescente incerteza.