Trump quer usar viagem a Roma para falar com outros líderes sobre tarifas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira que quer aproveitar sua viagem a Roma para assistir ao funeral do papa Francisco para conversar com outros líderes internacionais sobre comércio.

“Eu gostaria de ver todos eles. Seria ótimo. Gostaria de atender a todos, embora tenhamos muitos lá e todos queiram se encontrar. E eles querem se encontrar para falar sobre comércio”, declarou Trump no Salão Oval da Casa Branca, ao lado do primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr Store.

O mandatário americano estará na capital italiana com a primeira-dama, Melania Trump.

O funeral ocorrerá no sábado e, entre os presentes, estarão o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente da Argentina, Javier Milei; da França, Emmanuel Macron; e da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Também a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e outros representantes europeus e mundiais.

O pontífice morreu na última segunda-feira. Uma semana antes, Trump recebeu na Casa Branca a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, que o convidou para ir ao país e aproveitar a viagem para tentar realizar negociações comerciais com outros parceiros.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, também disse no Salão Oval que hoje foi realizada uma “negociação muito boa” com a Coreia do Sul e o próprio Trump havia dito pouco antes que hoje havia conversado com a China, algo que Pequim negou.

“Não posso dizer quem (se reuniu). Não importa, mas houve uma reunião com a China nesta manhã”, ressaltou o presidente americano.

Trump aproveitou a presença do premiê norueguês para dizer que eles se entendem muito bem. “Não acho que vamos ter nenhum problema, nenhum tipo de problema”, disse.

Store destacou que os dois países podem se beneficiar do comércio, “ser complementares e encontrar boas soluções”.