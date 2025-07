Trump planeja impor tarifa geral de cerca de 10% a países pequenos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na terça-feira, 16, que planeja impor a um conjunto de países menores, que não especificou, uma tarifa generalizada em torno de 10%.

Trump fez esse anúncio ao chegar à base militar de Andrews após participar de uma conferência sobre energia e inteligência artificial no estado da Pensilvânia.

A trégua comercial de 90 dias que ele concedeu em 9 de abril a seus parceiros para negociar novas taxas expirava em 9 de julho, mas o prazo foi estendido até 1º de agosto.

No entanto, desde então Trump começou a enviar cartas a países com os quais ainda não chegou a um acordo, advertindo-os de que, se não abrirem seus mercados e eliminarem tarifas e barreiras tarifárias, vai impor tarifas fixadas unilateralmente.

O grupo de novos países mencionado, segundo Trump, inclui nações pequenas com as quais os Estados Unidos não têm muito volume de negócios.

O presidente americano também se mostrou satisfeito com as tarifas já decididas - como a de 50% sobre produtos do Brasil e de 30% sobre os da União Europeia - e lembrou que elas entrarão em vigor em agosto.

"Estou muito feliz com os acordos como estão. São muito acertados. São acordos muito simples. Trata-se da porcentagem que for e nos baseamos em muitos fatores, incluindo o déficit (na balança comercial)", concluiu.