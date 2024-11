Trump nomeia Keith Kellogg como encarregado de acabar com guerra na Ucrânia

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira, 27, a nomeação do tenente-general reformado Keith Kellogg como enviado especial para Ucrânia e Rússia, com a missão de acabar com a guerra.

Kellogg, de 80 anos, que atuou como chefe de gabinete do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca durante o primeiro mandato de Trump, esboçou há alguns meses uma proposta para acabar com o conflito que começou com a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022.

De acordo com o plano de Kellogg, os EUA deveriam condicionar o envio de armas à Ucrânia para forçar o país a negociar o fim da guerra com a Rússia. Trump destacou em comunicado que Kellogg teve “uma carreira militar e empresarial distinta, inclusive servindo em funções de segurança nacional altamente sensíveis”.

“Ele esteve comigo desde o início! Juntos, alcançaremos a paz por meio da força e tornaremos os EUA e o mundo seguros novamente”, disse.

O cargo de enviado especial para Ucrânia e Rússia não existia no governo do presidente em fim de mandato Joe Biden.

Enquanto Biden liderou o apoio internacional para que a Ucrânia enfrentasse a invasão da Rússia, Trump questionou o envio de armas para Kiev e disse que poderia chegar a um acordo em 24 horas para encerrar o conflito.

Trump não deu detalhes sobre como quer acabar com a guerra, mas Kellogg elaborou um plano que propõe condicionar o fornecimento de armas à Ucrânia à concordância do presidente do país, Volodymyr Zelensky, em negociar com o presidente da Rússia, Vladimir Putin.

Plano de paz de Kellogg

O documento, intitulado “America First, Russia and Ukraine Next” (“EUA Primeiro, Rússia e Ucrânia em Seguida”) foi escrito por Kellogg e pelo ex-conselheiro de segurança nacional Fred Fleitz, divulgado em abril pelo think tank America First Policy Institute e entregue a Trump.

Nesse documento, ambos disseram que a guerra está em um “impasse” e argumentaram que “a futura assistência militar dos EUA exigirá que a Ucrânia se envolvesse em negociações de paz com a Rússia”.

Temores na Ucrânia

A Ucrânia teme que tal plano signifique deixar as fronteiras como estão nas linhas de frente, o que efetivamente significaria anexar à Rússia os territórios ucranianos ocupados pelas forças desse país.