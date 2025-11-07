Trump diz que anulação de tarifas pela Suprema Corte seria catastrófica

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira, 6, que seria “catastrófico” para o país se a Suprema Corte decidir que ele não tem autoridade para impor as tarifas aplicadas a outras nações — um dos pilares de sua estratégia econômica. A declaração foi feita na Casa Branca, um dia após o tribunal ouvir os argumentos sobre a legalidade das taxas.

O caso chegou à Suprema Corte americana depois que empresas processaram o governo. Para elas, o presidente teria feito uso indevido de uma lei de emergência para estabelecer as taxas. Em instâncias inferiores, os juízes decidiram contra o governo.

“(As tarifas) são fundamentais para a defesa nacional, e é preciso agir rapidamente. Não se pode esperar meses e meses enquanto se realizam estudos e todo esse trabalho, ou ir ao Congresso”, disse Trump, em referência aos argumentos de quem defende que apenas o Poder Legislativo teria autoridade para implementar esse tipo de medida.

O presidente americano afirmou que as tarifas são um mecanismo de defesa e que, graças a ele, os Estados Unidos desfrutam de grande segurança nacional. "Outros países usaram tarifas que, sem dúvida, teriam nos destruído. Se eu não tivesse intervindo, nosso país estaria destruído agora”, disse Trump.

“Esta é uma questão de segurança nacional. E, aliás, a falência também é uma questão de segurança nacional. Nosso país estava em sérias dificuldades, à beira da falência. E a diferença entre a falência e a prosperidade também é uma questão de segurança nacional”, acrescentou o presidente.

*Com informações da agência EFE