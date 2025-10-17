Trump manda soltar George Santos, mesmo o chamando de 'um pouco desonesto'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mandou soltar o ex-deputado George Santos, condenado a sete anos de prisão por fraude eletrônica e roubo de identidade qualificado. Santos havia começado a cumprir a pena em julho.

Segundo Trump, Santos “era um pouco desonesto”, mas afirmou que “há muitos desonestos no país” que não foram mandados à prisão.

“George está em confinamento solitário há longos períodos e, segundo todos os relatos, tem sido terrivelmente maltratado. Por isso, acabei de assinar uma Comutação, libertando George Santos da prisão, IMEDIATAMENTE. Boa sorte, George”, escreveu o presidente em sua rede social, o Truth Social.

Matéria em atualização