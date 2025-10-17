Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Trump manda soltar George Santos, mesmo o chamando de 'um pouco desonesto'

Brasileiro foi condenado a sete anos de prisão por fraude eletrônica e roubo de identidade qualificado

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 19h47.

Última atualização em 17 de outubro de 2025 às 19h52.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mandou soltar o ex-deputado George Santos, condenado a sete anos de prisão por fraude eletrônica e roubo de identidade qualificado. Santos havia começado a cumprir a pena em julho.

Segundo Trump, Santos “era um pouco desonesto”, mas afirmou que “há muitos desonestos no país” que não foram mandados à prisão.

“George está em confinamento solitário há longos períodos e, segundo todos os relatos, tem sido terrivelmente maltratado. Por isso, acabei de assinar uma Comutação, libertando George Santos da prisão, IMEDIATAMENTE. Boa sorte, George”, escreveu o presidente em sua rede social, o Truth Social.

Matéria em atualização

Acompanhe tudo sobre:Donald Trump

Mais de Mundo

Governo peruano suspende chefe policial de Lima após protestos violentos

Trump diz que Maduro 'ofereceu de tudo' para evitar conflito com os EUA

Príncipe britânico Andrew, envolvido em escândalos, renuncia ao seu título real

Navio de guerra dos EUA detém dois sobreviventes de ataque a embarcação no Caribe

Mais na Exame

Marketing

Sadia entra em campo com a Kings League e reforça aposta no público jovem

Negócios

COA homenageia Mercado Livre, CMI e líderes da Embraer e FedEx no BRAVO Business Awards

Esporte

Fórmula 1 terá transmissão exclusiva nos EUA pela Apple TV a partir de 2026

Tecnologia

TikTok investe US$ 9,1 bilhões em data center no Brasil