George Santos é condenado a mais de sete anos de prisão por crimes de fraude

O ex-deputado americano George Santos foi condenado nesta sexta-feira, 25, a mais de sete anos de prisão por crime de fraude de doação de campanha, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.

Além da prisão, o republicano de Nova York também deve pagar aproximadamente US$ 580 mil em multas por decisão da juíza Joanna Seybert, do Tribunal Distrital dos EUA em Long Island. Ainda não foi definido quando o político começará a cumprir a pena.

Santos admitiu em agosto passado ter se envolvido em um esquema de financiamento de campanha, ter roubado benefícios de desemprego durante a pandemia de Covid-19 e mentido em formulários de declaração financeira da Câmara.

Como parte de um acordo com os promotores, Santos se declarou culpado de uma única acusação de fraude eletrônica e roubo de identidade qualificado. Como parte de um acordo judicial, Santos aceitou pagar aproximadamente US$ 580 mil em multas e cumprir pena de prisão.

Quem é George Santos

Filho de imigrantes brasileiros, George Santos tem 35 anos, nasceu em Nova York e morou parte da vida no Brasil. Por aqui, ele já foi acusado de estelionato, por preencher cheques com um talão roubado. Ele também é acusado de dar diversos pequenos golpes, como pegar dinheiro emprestado e não devolver. Também chegou a ser drag queen no tempo em que passou pelo Rio de Janeiro,

No currículo apresentado quando foi candidato nos Estados Unidos, várias contradições. Santos disse ter trabalhado no Citigroup e na Goldman Sachs, mas as duas empresas dizem que não há registro de trabalho do deputado. Ele também afirmou que se formou na Baruch College, em Nova York, mas a instituição disse que não há registros dele como aluno.

Ele chegou ao Congresso em 2022, ajudando os republicanos a conseguir uma maioria estreita na Câmara. No entanto, pouco tempo depois da eleição, começaram a vir à tona que ele mentiu sobre quase tudo o que constava em seu currículo. Ele diz ser inocente e alvo de perseguição.