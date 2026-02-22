Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Homem é morto após tentar entrar na casa de Trump na Flórida

De acordo com o Serviço Secreto dos Estados Unidos, o homem, de cerca de 20 anos, estava armado e entrou ilegalmente no perímetro de segurança da residência de Trump

Residência de Trump em Mar-a-Lago: homem de cerca de 20 anos tentou invadir propriedade com uma espingarda (AFP)

Residência de Trump em Mar-a-Lago: homem de cerca de 20 anos tentou invadir propriedade com uma espingarda (AFP)

Daniel Giussani
Daniel Giussani

Repórter de Negócios

Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 11h50.

Um homem foi morto a tiros após tentar invadir a propriedade do presidente Donald Trump em Mar-a-Lago, na Flórida, neste domingo.

De acordo com o Serviço Secreto dos Estados Unidos, o homem, de cerca de 20 anos, estava armado e entrou ilegalmente no perímetro de segurança da residência de Trump.

No momento do incidente, Trump estava em Washington.

"Um homem armado foi morto a tiros (...) depois de entrar ilegalmente no perímetro de segurança de Mar-a-Lago na madrugada de hoje", disse o porta-voz da agência, Anthony Guglielmi, em uma publicação no X.

Trump estava em Washington no momento do incidente, que, segundo as autoridades, ocorreu por volta das 1h30, horário local (3h30 no horário de Brasília).

O suspeito, um homem na casa dos vinte anos, foi visto no portão norte da propriedade de Mar-a-Lago carregando o que parecia ser uma espingarda e um galão de combustível, informou a polícia em um comunicado.

Os agentes confrontaram o homem e atiraram. Ninguém ficou ferido.

Trump já foi alvo de diversas tentativas de assassinato.

No início deste mês, Ryan Routh, de 59 anos, que planejou assassinar o presidente em seu campo de golfe na Flórida em setembro de 2024, dois meses antes da eleição presidencial dos EUA, foi condenado à prisão perpétua.

Sua tentativa ocorreu dois meses depois de outra tentativa de assassinato contra o líder republicano na Pensilvânia, onde Matthew Crooks, de 20 anos, disparou vários tiros durante um comício, um dos quais atingiu de raspão a orelha direita de Trump.

Crooks foi imediatamente morto a tiros pelas forças de segurança e a motivação de suas ações é desconhecida.

(com AFP)

Acompanhe tudo sobre:Donald TrumpEstados Unidos (EUA)

Mais de Mundo

Eleição na Colômbia é ameaçada pela violência de guerrilheiros

Cidadania italiana: lei muda local do pedido para brasileiros

Cidades passam a banir anúncios ligados a combustíveis fóssseis

Lula deixa Índia com promessa de investimentos bilionários e reforço na relação

Mais na Exame

Future of Money

Tokenização, Pix e stablecoins: Brasil no radar

Brasil

Acidente com lancha deixa seis mortos na divisa de SP e MG

Casual

Copa do Mundo: 10 cidades para conhecer para além dos jogos

Negócios

Novas regras de vale-refeição e vale-alimentação: o que muda para o pequeno negócio