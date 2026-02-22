Homem é morto após tentar entrar na casa de Trump na Flórida

Um homem foi morto a tiros após tentar invadir a propriedade do presidente Donald Trump em Mar-a-Lago, na Flórida, neste domingo.

De acordo com o Serviço Secreto dos Estados Unidos, o homem, de cerca de 20 anos, estava armado e entrou ilegalmente no perímetro de segurança da residência de Trump.

No momento do incidente, Trump estava em Washington.

"Um homem armado foi morto a tiros (...) depois de entrar ilegalmente no perímetro de segurança de Mar-a-Lago na madrugada de hoje", disse o porta-voz da agência, Anthony Guglielmi, em uma publicação no X.

An armed man was shot & killed by U.S. Secret Service agents & @PBCountySheriff after unlawfully entering the secure perimeter at Mar-a-Lago early this morning. A press briefing with additional details will be held at 9:00 a.m with @FBI and Palm Beach County. pic.twitter.com/jAXhdb1xEL — Anthony Guglielmi (@AJGuglielmi) February 22, 2026

Trump estava em Washington no momento do incidente, que, segundo as autoridades, ocorreu por volta das 1h30, horário local (3h30 no horário de Brasília).

O suspeito, um homem na casa dos vinte anos, foi visto no portão norte da propriedade de Mar-a-Lago carregando o que parecia ser uma espingarda e um galão de combustível, informou a polícia em um comunicado.

Os agentes confrontaram o homem e atiraram. Ninguém ficou ferido.

Trump já foi alvo de diversas tentativas de assassinato.

No início deste mês, Ryan Routh, de 59 anos, que planejou assassinar o presidente em seu campo de golfe na Flórida em setembro de 2024, dois meses antes da eleição presidencial dos EUA, foi condenado à prisão perpétua.

Sua tentativa ocorreu dois meses depois de outra tentativa de assassinato contra o líder republicano na Pensilvânia, onde Matthew Crooks, de 20 anos, disparou vários tiros durante um comício, um dos quais atingiu de raspão a orelha direita de Trump.

Crooks foi imediatamente morto a tiros pelas forças de segurança e a motivação de suas ações é desconhecida.

(com AFP)