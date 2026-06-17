Trump encontra Lula em cúpula do G7 e diz: 'bom trabalho'; veja vídeo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cumprimentou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta quarta-feira, 17, durante a cúpula do G7, realizada em Évian, na França.

Em um breve encontro registrado em vídeo, o líder americano apertou a mão de Lula e disse “good job” (“bom trabalho”).

O encontro ocorreu em meio às atividades do último dia da cúpula, que reuniu chefes de Estado das principais economias do mundo e países convidados, entre eles o Brasil.

EXCLUSIVO: vídeo enviado por Jamil Chade mostra encontro entre Trump e Lula, durante o G7. O presidente americano cumprimenta o presidente brasileiro e diz "good job" (bom trabalho). pic.twitter.com/KBgbLmd7D5 — ICL Notícias (@ICLNoticias) June 17, 2026

Mais cedo, Lula fez um discurso em que criticou o avanço do protecionismo e de medidas unilaterais no comércio internacional. Sem citar diretamente Trump, o presidente brasileiro afirmou que “o protecionismo e o unilateralismo ressurgem como respostas falaciosas para a complexidade dos nossos problemas”.

Segundo Lula, a distância entre países desenvolvidos e economias emergentes aumentou nos últimos anos, impulsionada por políticas que favoreceram a concentração de renda.

O petista também associou o neoliberalismo ao aumento das desigualdades econômicas e às crises enfrentadas por democracias em diferentes partes do mundo.

O gesto de Trump chamou atenção por ocorrer poucas horas após as críticas feitas por Lula durante a reunião do G7.