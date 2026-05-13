Em visita à China, Trump e Xi negociam cortes de tarifas sobre US$ 30 bilhões em importações

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, inicia nesta quarta-feira, 13, sua visita oficial à China, onde se encontrará com o presidente chinês, Xi Jinping. A partir deste encontro, os dois líderes devem dar um passo significativo no desenvolvimento de um mecanismo comercial para produtos considerados não sensíveis, informou a Reuters.

A proposta prevê que ambos os países identifiquem cerca de US$ 30 bilhões em mercadorias para as quais poderiam reduzir tarifas e expandir o comércio mútuo, sem comprometer questões de segurança nacional, segundo fontes da agência de notícias.

Esse plano, chamado de "Board of Trade" ("Junta Comercial", em tradução livre), foi apresentado em março pelo representante comercial dos EUA, Jamieson Greer. A iniciativa é um dos principais objetivos da cúpula entre Trump e Xi Jinping.

Possível impacto no modelo econômico da China

A proposta representa uma mudança de abordagem por parte da Casa Branca. Em vez de pressionar Pequim a alterar seu modelo econômico, que é fortemente baseado em exportações e atuação estatal, os EUA estão buscando metas comerciais numéricas em setores não estratégicos, mantendo tarifas mais amplas e controles de exportação sobre tecnologias sensíveis.

Nesta semana, autoridades de ambos os países se reunirão na Coreia do Sul para discutir propostas econômicas para o encontro entre Trump e Xi. Fontes próximas ao governo dos EUA afirmaram à Reuters que a intenção inicial é criar um acordo de redução de barreiras comerciais de cerca de US$ 30 bilhões para cada lado, embora ainda não se saiba exatamente quais produtos serão incluídos.

Especialistas indicam que setores como energia e agricultura devem ser prioritários nas discussões. A China ainda mantém tarifas adicionais sobre produtos americanos, incluindo petróleo, gás natural liquefeito, carvão e carne bovina. Enquanto isso, os EUA continuam aplicando tarifas sobre diversos bens de consumo chineses, como eletrônicos, roupas de cama e calçados.

Além disso, os dois países devem discutir a criação de um "Board of Investment", voltado para questões de investimentos. No entanto, membros do governo dos EUA mostraram cautela em relação à ampliação dos investimentos chineses no país.

Grandes executivos acompanham Trump na viagem

A visita contará com a presença de vários executivos americanos, como Tim Cook, da Apple, Elon Musk, da Tesla, e Jensen Huang, da Nvidia.

Trump, por sua vez, deverá buscar o apoio da China para permitir que clientes chineses adquiram chips avançados de IA H200 da Nvidia. Esses chips, usados em treinamentos e operações de chatbots, têm sido sujeitos a autorizações de exportação dos EUA devido a preocupações com o fortalecimento das capacidades militares da China.