Trump diz que sentença é uma "derrota da caça às bruxas democrata", mas que recorrerá

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, equiparou nesta sexta-feira sua condenação criminal a liberdade incondicional a uma derrota da suposta "caça às bruxas" à qual ele diz ter sido submetido pelo Partido Democrata.

"Os democratas radicais perderam outra patética caça às bruxas americana, depois de gastarem dezenas de milhões de dólares e seis anos de trabalho obsessivo", escreveu ele em sua rede social Truth, pouco depois do anúncio da decisão do juiz Juan Merchan, e ressaltou que "o verdadeiro júri, o povo americano, "falou e me deu um mandato esmagador" na última eleição.

Apesar dessas palavras, o magnata disse que planeja recorrer da decisão "desse desprezível escárnio" e, assim, "restaurar a confiança dos americanos no outrora grande sistema de justiça".

Na publicação, Trump afirmou que a decisão de Merchan "prova por si só que não há caso, nunca houve" porque "foi um caso sem crime, sem danos, sem provas, sem fatos, sem lei, apenas um juiz conflituoso, uma testemunha estrela que é uma desgraça e foi rebaixada como advogado (em referência a seu ex-secretário Michael Cohen) e interferência eleitoral criminosa".

O presidente eleito retornou a outro de seus temas favoritos, ou seja, a suposta degradação da cidade de Nova York, onde ele fez fortuna, mas que lhe deu as costas, razão pela qual ele agora se estabeleceu em Mar-a-Lago, na Flórida.

Trump disse que o tempo e o dinheiro gastos em seu caso "deveriam ter sido usados para proteger os nova-iorquinos do crime desenfreado que está destruindo a cidade e o estado", uma retórica sensível a muitos ouvidos em um momento em que houve vários crimes altamente divulgados na cidade.