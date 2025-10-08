Trump diz que prefeito de Chicago e governador de Illinois deveriam estar presos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira, 8, que o prefeito de Chicago e o governador de Illinois deveriam estar presos por sua falta de colaboração para impedir os protestos contra as operações de imigração, em uma mensagem na plataforma Truth Social.

"O prefeito de Chicago deveria estar na prisão por não proteger os agentes do ICE! O governador Pritzker também!", declarou Trump, referindo-se às críticas ao Serviço de Imigração e Fiscalização de Fronteiras dos EUA (ICE).

Envio da Guarda Nacional a Chicago

Segundo um funcionário americano do Departamento de Defesa na terça-feira, 200 guardas nacionais se aproximaram de Chicago depois que o governo descreveu esta grande cidade do norte do país como uma "zona de guerra".

Trump havia autorizado, no fim de semana, o envio de 700 guardas nacionais.

Os arredores do centro de detenção do ICE nos subúrbios de Chicago são palco de protestos diários realizados por dezenas de ativistas, que tentam bloquear a saída dos veículos dos agentes. Em alguns casos, houve lançamento de pedras e garrafas.

Reação da oposição democrata

A oposição democrata contestou a legalidade da ordem nos tribunais, acusando o presidente americano de "punir seus inimigos políticos".

A juíza federal responsável pelo caso marcou uma audiência para quinta-feira, 9.

No último fim de semana, uma juíza bloqueou provisoriamente uma mobilização semelhante em Portland (estado do Oregon, noroeste), outra cidade democrata que registra protestos diários.

Críticas de Trump a cidades democratas

Trump vem criticando Chicago há semanas e classifica a cidade como "toca de ratos" ou mesmo a "capital mundial do assassinato", devido às dezenas de disparos que ocorrem por semana.

O presidente republicano já enviou a Guarda Nacional para outras cidades democratas como Los Angeles, Washington e Memphis (sul), sempre contra a opinião das autoridades locais.