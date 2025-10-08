Com governo paralisado, Trump adia pacote de ajuda para agro dos EUA, diz site

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, adiou o anúncio do pacote de ajuda aos agricultores americanos, previsto para esta terça-feira, 7, por causa do shutdown, que paralisou as atividades do governo. A informação foi divulgada pelo site Politico, que citou quatro fontes a par do assunto.

Segundo o site, o governo dos EUA deve disponibilizar entre US$ 12 bilhões e US$ 13 bilhões para os produtores locais, em decorrência dos impactos do tarifaço na economia agrícola americana.

“Uma decisão final sobre quanto do dinheiro será destinado à ajuda agrícola ainda não foi tomada, e o pacote não será disponibilizado tão cedo. O cronograma foi adiado ainda mais porque alguns indicados políticos do USDA foram afastados durante a paralisação”, afirmou o Politico.

Na quinta-feira passada, 2, Scott Bessent, secretário do Tesouro dos EUA, havia sinalizado que o governo anunciaria medidas de apoio aos agricultores nesta terça-feira.

Deputados republicanos alertaram que, caso não recebam ajuda até o final do ano, os agricultores enfrentarão uma “calamidade financeira”.

O diretor do Conselho Econômico Nacional, Kevin Hassett, declarou na segunda-feira, 6, que a Casa Branca realizou diversas reuniões sobre a ajuda aos agricultores nas últimas duas semanas.

Trump afirmou que o governo usará a receita das tarifas para financiar a ajuda aos agricultores. No entanto, os pagamentos diretos têm um limite legal de US$ 350 milhões, e só podem ser ajustados pelo Congresso, que permanece paralisado.

Soja americana na China

O aceno do presidente americano ao agro dos EUA ocorre em um momento no qual os produtores locais reclamam de perdas bilionárias em razão da interrupção das exportações de soja para a China, devido à guerra tarifária em curso, liderada por Trump.

Com as negociações comerciais paralisadas entre os EUA e a China, Brasil e Argentina têm preenchido essa lacuna.

Os importadores chineses já reservaram cerca de 7,4 milhões de toneladas de soja, principalmente da América do Sul, para embarques em outubro, cobrindo 95% da demanda projetada para o mês, além de 1 milhão de toneladas para novembro, o que corresponde a cerca de 15% das importações esperadas.

No mesmo período do ano passado, compradores chineses haviam reservado entre 12 milhões e 13 milhões de toneladas de soja dos EUA para embarques entre setembro e novembro. Normalmente, a China realiza essas compras com antecedência para garantir preços mais competitivos.

Os últimos relatórios do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA), antes do shutdown, indicaram que a China não adquiriu nenhum volume da safra 2025/26 dos EUA. Normalmente, durante o período de entressafra no Brasil, que vai de agosto a outubro, o país asiático compra o grão dos EUA para garantir seus estoques.