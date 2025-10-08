EXAME Agro

SOJA

Com governo paralisado, Trump adia pacote de ajuda para agro dos EUA, diz site

‘Cronograma foi adiado ainda mais porque alguns indicados políticos do USDA foram afastados durante a paralisação’, diz o site Politico

Donald Trump, presidente dos EUA: governo americano deve disponibilizar entre US$ 12 e US$ 13 bilhões para os produtores locais, em decorrência dos impactos do tarifaço na economia agrícola americana, diz site (Andrew Harnik/AFP)

César H. S. Rezende
César H. S. Rezende

Repórter de agro e macroeconomia

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 14h05.

Última atualização em 8 de outubro de 2025 às 14h17.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, adiou o anúncio do pacote de ajuda aos agricultores americanos, previsto para esta terça-feira, 7, por causa do shutdown, que paralisou as atividades do governo. A informação foi divulgada pelo site Politico, que citou quatro fontes a par do assunto.

Segundo o site, o governo dos EUA deve disponibilizar entre US$ 12 bilhões e US$ 13 bilhões para os produtores locais, em decorrência dos impactos do tarifaço na economia agrícola americana.

“Uma decisão final sobre quanto do dinheiro será destinado à ajuda agrícola ainda não foi tomada, e o pacote não será disponibilizado tão cedo. O cronograma foi adiado ainda mais porque alguns indicados políticos do USDA foram afastados durante a paralisação”, afirmou o Politico.

Na quinta-feira passada, 2, Scott Bessent, secretário do Tesouro dos EUA, havia sinalizado que o governo anunciaria medidas de apoio aos agricultores nesta terça-feira.

Deputados republicanos alertaram que, caso não recebam ajuda até o final do ano, os agricultores enfrentarão uma “calamidade financeira”.

O diretor do Conselho Econômico Nacional, Kevin Hassett, declarou na segunda-feira, 6, que a Casa Branca realizou diversas reuniões sobre a ajuda aos agricultores nas últimas duas semanas.

Trump afirmou que o governo usará a receita das tarifas para financiar a ajuda aos agricultores. No entanto, os pagamentos diretos têm um limite legal de US$ 350 milhões, e só podem ser ajustados pelo Congresso, que permanece paralisado.

Soja americana na China

O aceno do presidente americano ao agro dos EUA ocorre em um momento no qual os produtores locais reclamam de perdas bilionárias em razão da interrupção das exportações de soja para a China, devido à guerra tarifária em curso, liderada por Trump.

Com as negociações comerciais paralisadas entre os EUA e a China, Brasil e Argentina têm preenchido essa lacuna.

Os importadores chineses já reservaram cerca de 7,4 milhões de toneladas de soja, principalmente da América do Sul, para embarques em outubro, cobrindo 95% da demanda projetada para o mês, além de 1 milhão de toneladas para novembro, o que corresponde a cerca de 15% das importações esperadas.

No mesmo período do ano passado, compradores chineses haviam reservado entre 12 milhões e 13 milhões de toneladas de soja dos EUA para embarques entre setembro e novembro. Normalmente, a China realiza essas compras com antecedência para garantir preços mais competitivos.

Os últimos relatórios do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA), antes do shutdown, indicaram que a China não adquiriu nenhum volume da safra 2025/26 dos EUA. Normalmente, durante o período de entressafra no Brasil, que vai de agosto a outubro, o país asiático compra o grão dos EUA para garantir seus estoques.

Acompanhe tudo sobre:SojaDonald TrumpChinaTarifasExportações

