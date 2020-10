Trump diz que está imune ao coronavírus – mas a ciência discorda

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump disse em entrevista à Fox News que está imune ao coronavírus. Disse também que tem uma espécie “brilho protetor” contra o vírus. A entrevista ocorreu neste domingo.

“Agora vocês têm um presidente que não precisa se esconder em um porão, como seu oponente. Vocês têm um presidente que é imune. O que é algo muito importante, francamente”, disse Trump.

Em nota emitida na noite de ontem, o médico da Casa Branca Sean Conley não falou em imunidade do presidente. Ele afirmou que Trump não transmite mais a doença e disse que continuaria a monitorar o presidente em seu retorno às atividades.

Trump também comentou o assunto no Twitter. “Uma autorização total e completa dos médicos da Casa Branca ontem. Isso significa que eu não posso ser contaminado (imune), e não posso transmitir. Muito bom saber !!!”, escreveu o presidente norte-americano.

O tuíte foi marcado pela rede social por violar suas regras de disseminação de informações faltas. Para o Twitter, o comentário de Trump viola as regras da plataforma sobre disseminação de informações mentirosas e potencialmente prejudiciais relacionadas à Covid-19.

Sobre a mensagem de Trump, o Twitter publicou o alerta: “Este tuíte violou as regras do Twitter sobre a divulgação de informações enganosas e potencialmente prejudiciais relacionadas ao Covid-19. No entanto, o Twitter determinou que pode ser do interesse público que o tuíte permaneça acessível.”

O que diz a ciência

Apesar das falas de Trump, ainda é impossível saber se uma pessoa é realmente imune ao vírus. Até agora, os cientistas em geral concordam que a maioria dos pacientes saem de uma infecção pelo novo coronavírus com um grau de imunidade. Mas ainda não é possível detectar a força da resposta de cada organismo ao vírus, e se essa resposta acaba com a possibilidade de uma reinfecção.

Como se trata de uma doença nova, também não se sabe quanto tempo dura a resposta imune contra o vírus e o que faz ela variar de pessoa para pessoa. Algumas pesquisas indicam que a imunidade dura apenas alguns meses, e há casos em que se suspeita que a pessoa tenha sido reinfectada apenas algumas semanas após ter se recuperado da doença.