Trump diz que Charlie Kirk é um 'gigante de sua geração'

Presidente dos EUA esteve presente em homenagem ao líder da juventude conservadora, no estado do Arizona

Charlie Kirk, nascido em 1993 em um bairro de classe alta de Chicago, foi um influenciador e ativista político americano conhecido por suas posições conservadoras. (Andrew Harnik/Getty Images)

Da redação, com agências
Publicado em 21 de setembro de 2025 às 20h35.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lamentou neste domingo, 21, a perda do líder da juventude conservadora Charlie Kirk em um evento em sua homenagem no estado do Arizona.

“Há menos de duas semanas, nosso país foi privado de uma das figuras mais brilhantes de nossa época", declarou Trump diante da multidão. “Um gigante de sua geração e, acima de tudo, um marido devoto, pai, filho, cristão e patriota”, disse, referindo-se ao ativista de 31 anos.

Kirk morreu no dia 10 de setembro após ser baleado enquanto participava, na Universidade Utah Valley, de um de seus tradicionais debates com estudantes.

Quem é Charlie Kirk?

Charlie Kirk, nascido em 1993 em um bairro de classe alta de Chicago, foi um influenciador e ativista político americano conhecido por suas posições conservadoras.

Sua trajetória ganhou destaque em 2012, quando publicou um artigo no site conservador Breitbart News, que era dirigido por Steve Bannon, ex-assessor de Donald Trump.

No artigo, Kirk afirmava que os livros didáticos das escolas secundárias estavam "doutrinando" os estudantes com ideologias progressistas. A controvérsia gerada pelo texto o levou a programas de televisão e o impulsionou a fundar a Turning Point USA (TPUSA), uma das principais organizações de jovens conservadores nos Estados Unidos.

Kirk foi um forte apoiador de Trump e um dos maiores divulgadores sobre teorias que questionaram os resultados das eleições presidenciais de 2020, vencidas por Joe Biden Ele também esteve envolvido nas manifestações que culminaram na invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021.

Durante a pandemia de Covid-19, sua organização financiou campanhas nas redes sociais com informações falsas sobre vacinas, de acordo com o jornal The Guardian.

Além de liderar a Turning Point USA, Kirk comandou a Turning Point Action, um braço político de suas iniciativas. Em 2020, ele teve a oportunidade de fazer o discurso inaugural na convenção nacional do Partido Republicano.

