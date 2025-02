Trump diz que anunciará nova tarifas sobre automóveis em abril

No início desta semana, ele também anunciou planos para aplicar uma tarifa de 25% sobre as importações de aço e alumínio, que atingiria o Brasil.

Essa ameaça de Trump sobre os automóveis pode atingir algumas das maiores marcas do Japão, Alemanha e Coreia do Sul. As importações representaram cerca de metade do mercado automotivo dos EUA no ano passado, segundo a Bloomberg.