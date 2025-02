Governo Trump quer mudar critérios de subsídios criados por Biden para empresas de chip

O governo dos Estados Unidos de Donald Trump quer renegociar acordos de subsídios concedidos a empresas dentro da lei “CHIPS and Science Act” sancionada em 2022 pelo ex-presidente Joe Biden. A Casa Branca também indicou que haverá atrasos em pagamentos futuros de semicondutores, segundo a Reuters.

A lei destinava US$ 280 bilhões para fortalecer a produção domésticas de tecnologia de ponta, como chips. Mas renegociações devem ocorrer com a mudança de alguns critérios para receber o incentivo. Ainda não está claro quais regras serão alteradas e seus impactos.

A administração de Trump foca em alterar requisitos como uso de mão de obra sindicalizada para construir fábricas e fornecer creches para os trabalhadores fabris.

Em declaração à Reuters, Leah Peng, porta-voz da fornecedora de semicondutores GlobalWafers, uma das beneficiadas pela lei, disse que a Casa Branca avisou à empresa que as condições não alinhadas às políticas de Trump estão sob revisão.

A Casa Branca está frustrada com empresas que receberam o subsídio da lei e anunciaram planos de expansão internacional, inclusive para a China. A Intel, por exemplo, afirmou que irá investir US$ 300 milhões em estabelecimento na China e que recebeu dois pagamentos totalizando US$ 2,2 bilhões como resultado da lei.