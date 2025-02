Trump deve anunciar 'tarifas recíprocas' nesta quinta

As novas tarifas de 25% sobre aço e alumínio impostas pelos EUA afetam diretamente o Brasil, segundo maior fornecedor do metal para o mercado americano. Em 2024, o país exportou 4,08 milhões de toneladas, movimentando cerca de US$ 2,99 bilhões. A medida pode reduzir a competitividade da indústria siderúrgica brasileira, impactando exportações, empregos e a balança comercial. O governo brasileiro estuda medidas de retaliação, que serão apresentadas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.