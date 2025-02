Trump determina que tarifas de 25% sobre aço e alumínio passam a valer em 12 de março

Na madrugada desta terça-feira, 11, a Casa Branca divulgou as ordens executivas assinadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que preveem a adoção de tarifas de 25% sobre as importações de aço e alumínio feitas pelo país.

Segundo as ordens assinadas, a medida passa a valer em 12 de março.

Trump assinou o documento que implementa as tarifas em uma cerimônia fechada na Casa Branca. A medida inclui produtos vindos do Canadá e México, que representam cerca de 40% das importações americanas de aço. A ação se soma às tarifas de 10% aplicadas à China, que já havia retaliado com suas próprias taxas sobre produtos americanos.

No comunicado, o presidente justificou a medida como uma forma de proteger indústrias estrategicamente importantes para os EUA. "O Secretário me informou que artigos de aço estão sendo importados para os Estados Unidos em tais quantidades e sob tais circunstâncias que ameaçam prejudicar a segurança nacional dos Estados Unidos".

Segundo o texto, os países que tiverem uma relação de segurança com os Estados Unidos podem negociar alternativas para lidar com a questão. "Caso um acordo satisfatório seja alcançado e o presidente conclua que essas importações não comprometem mais a segurança nacional, as restrições poderão ser removidas ou ajustadas. Se necessário, as tarifas sobre outros países também poderão ser alteradas, conforme os interesses de segurança nacional dos EUA", acrescenta.

Impactos no Brasil

Em 2024, o Brasil foi o segundo maior fornecedor do metal para os EUA, atrás apenas do Canadá. No acumulado do ano, o país vendeu 4,08 milhões de toneladas, representando 15,5% de tudo que os Estados Unidos compraram de fora. Segundo o governo americano, o montante equivaleu a US$ 2,99 bilhões.

Trump diz que a medida ajudará a atrair mais empregos e negócios ao país. "Todo o aço que vier para os Estados Unidos terá uma tarifa de 25%. Alumínio, também", afirmou o presidente, durante conversa com jornalistas a bordo do avião Air Force One, no domingo, 9.

Em 27 de janeiro, Trump havia citado o Brasil como parte de um grupo que “quer mal” aos Estados Unidos. "A China é um grande criador de tarifas. Índia, Brasil, tantos, tantos países. Então, não vamos deixar isso acontecer mais, porque vamos colocar a América em primeiro lugar, sempre colocar a América em primeiro lugar", afirmou.