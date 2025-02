Trump demite chefe do Exército dos EUA e anuncia substituto

O presidente Donald Trump anunciou nesta sexta-feira, 21, a substituição do chefe do Estado-Maior dos Estados Unidos, o oficial de mais alta patente nas forças armadas do país.

O general Charles Brown, que foi nomeado pelo ex-presidente democrata em 2023 e se tornou o segundo afro-americano nesta posição-chave no Pentágono, será substituído por Dan Caine, indicou o presidente em sua rede Truth Social.

"É uma honra anunciar que estou indicando o tenente-general da Força Aérea Dan 'Razin' Caine para ser o próximo chefe do Estado-Maior Conjunto, detalhou o líder republicano.

"Caine é um piloto de excelência, especialista em segurança nacional, empresário de sucesso e um 'combatente de guerra' com importante experiência interagencial e em operações especiais", escreveu Trump.

A biografia de Caine no site da Força Aérea americana diz que ele serviu em postos como o de diretor associado para assuntos militares na Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos (CIA, na sigla em inglês), bem como em várias funciones operacionais, incluindo manobras de combate como piloto de um F-16.

Trump agradeceu a Brown em sua mensagem por "seus mais de 40 anos de serviço" ao país.

O general que está deixando o cargo foi o segundo oficial negro a ocupar o posto de chefe do Estado-Maior Conjunto, depois de Colin Powell de 1989 a 1993.

Foi nomeado oficial em 1984 e também é um piloto experiente, com mais de 3.000 horas de voo, 130 delas em combate.