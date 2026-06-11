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Por que México enfrenta onda de protestos antes da Copa?

Grupos de estudantes e professores prometem atos para dia de abertura do torneio

Vendedor vende tacos a policiais que trabalham para conter protestos na Cidade do México (Yuri Cortez/AFP)

Vendedor vende tacos a policiais que trabalham para conter protestos na Cidade do México (Yuri Cortez/AFP)

Matheus Gonçalves
Matheus Gonçalves

Repórter

Publicado em 11 de junho de 2026 às 06h01.

Milhares de manifestantes bloquearam uma avenida que leva ao Estádio Azteca, na Cidade do México, nesta terça-feira, 9, em mais um dia de protestos a menos de 24 horas do início da Copa do Mundo de 2026.

O Estádio Azteca sediará, pela terceira vez, a cerimônia de abertura do Mundial na quinta-feira, 11, com a partida entre México e África do Sul.

O protesto foi organizado por um grupo dissidente do sindicato de professores, a CNTE, que vem liderando manifestações na capital mexicana desde a semana passada.

"Pretendemos chegar ao estádio", disse à AFP Ángel Villalobos, um dos professores que participavam do protesto que exige um aumento salarial e a revogação de uma lei previdenciária, medidas que o governo considera inviáveis. "O governo deu algumas respostas, mas elas não são nem favoráveis nem satisfatórias", acrescentou Villalobos.

Em resposta, foram mobilizados milhares de policiais, que instalaram barreiras de concreto e posicionaram um reboque atravessado na via para bloquear o trajeto da marcha.

Por sua vez, a presidente do México, Claudia Sheinbaum, garantiu mais cedo que a cerimônia "está assegurada" e descartou o uso da polícia para reprimir manifestantes.

"Vemos isso como uma provocação, uma forma de dizer: 'Olhem só como a situação no México está ruim'", disse Sheinbaum em sua coletiva de imprensa diária. "Há muitos problemas, mas nós os enfrentamos."

"A Copa do Mundo será desfrutada de qualquer forma", assegurou a presidente.

O México vai sediar o Mundial pela terceira vez, após os torneios de 1970 e 1986, desta vez em conjunto com os Estados Unidos e o Canadá. O torneio começa na quinta-feira, 11, e termina em 19 de julho.

O México também corre contra o tempo para concluir reformas nas estações de metrô e no seu principal aeroporto.

"Vamos continuar nossa luta"

Tropas impedem ônibus carregando estudantes que querem se juntar aos protestos no México (Yuri Cortez/AFP)

A CNTE está em greve há mais de uma semana. O grupo bloqueia ruas diariamente, e seus integrantes chegaram a derrubar um conjunto de estátuas em homenagem à Copa do Mundo no movimentado Paseo de la Reforma, na Cidade do México. Os professores também montaram um acampamento a poucos quarteirões da praça central, o Zócalo, onde ficará a principal 'Fan Fest' da capital.

"Vamos continuar nossa luta aqui", disse Austreberto Flores, que também participava da manifestação rumo ao estádio, à AFP.

O governo afirma ter melhorado as condições para os professores e pede diálogo. Mesmo assim, o CNTE convocou novos protestos para quinta-feira, dia da partida de abertura. Familiares de pessoas desaparecidas também planejam ir às ruas nesse dia.

A presidente não comparecerá à cerimônia de abertura da Copa do Mundo no Estádio Azteca. Ela afirmou que está avaliando se participará da 'Fan Fest' no Zócalo, onde fica o Palácio Nacional, conforme planejado inicialmente.

"Vamos ver como a situação com os professores se desenrola", disse ela sobre sua presença. "Preciso acompanhar isso de perto."

Com AFP 

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