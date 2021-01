“Isso não é protesto, é insurreição”, diz Biden sobre invasão ao Congresso

O presidente eleito dos Estados Unidos Joe Biden fez um pronunciamento nesta quarta-feira, 6, pouco mais de 1 hora depois de manifestantes, que apoiam Donald Trump, invadirem o Congresso americano, interrompendo a sessão que confirmaria a vitória do democrata à Casa Branca.

No discurso de pouco mais de 8 minutos, Biden disse que as cenas de caos no Capitólio não representam o verdadeiro americano. “Eles são um pequeno número de pessoas. Isso é desordem, caos. E isso precisa parar, agora”, disse em um tom firme.

O democrata ainda pediu que o presidente Trump venha a público e peça que a manifestação acabe. “Isso não é um protesto, é uma insurreição. […] eu chamo o presidente Trump, que vá à televisão agora e cumpra seu papel, tome uma posição, defenda a Constituição e ordene que isso termine”, afirmou.

President-elect Biden addresses the nation: https://t.co/BXM3SZK25R — Biden-Harris Presidential Transition (@Transition46) January 6, 2021

Os protestantes que estavam em frente ao Capitólio romperam as barricadas de segurança, e interromperam de forma abrupta e inesperada a contagem oficial de votos do colégio eleitoral que deu vitória ao democrata Joe Biden.

Um verdadeiro cenário de guerra se instalou a partir daí. Com tiros sendo disparados, manifestantes invadiram o plenário do Senado e da Câmara. A polícia tentou dispersar o protesto.