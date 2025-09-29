Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Trump anuncia tarifa de 100% sobre filmes estrangeiros para fortalecer Hollywood

Presidente afirma que setor cinematográfico dos EUA tem sido “roubado” e quer recuperar espaço do país no setor

EFE
EFE

Agência de Notícias

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 11h05.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira, 29, que vai impor uma tarifa de 100% sobre os filmes produzidos no exterior para evitar que o "negócio cinematográfico" continue sendo "roubado" por outros países e, assim, impulsionar a indústria americana do cinema.

"Nosso negócio cinematográfico tem sido roubado dos Estados Unidos por outros países, como se estivessem tirando 'um doce de uma criança'. (...) Portanto, para resolver este problema de longa data, que parece não ter fim, vou impor uma tarifa de 100% a todos os filmes feitos fora dos EUA", escreveu Trump em sua rede social Truth Social.

 

Acompanhe tudo sobre:CinemaDonald TrumpEstados Unidos (EUA)Tarifas

Mais de Mundo

União Europeia reativa sanções contra Irã após impasse na ONU e avanço nuclear

Trump deve pressionar Netanyahu por acordo de paz em Gaza durante reunião na Casa Branca

Ex-ministro da Agricultura da China é condenado à morte por corrupção

Tiroteio e incêndio em igreja mórmon deixam mortos e feridos nos EUA

Mais na Exame

Inteligência Artificial

Entenda o que o bilionário da IA de 28 anos recomenda para jovens

Carreira

Dois finais de semana garantem conquistas que muitos profissionais levam anos para alcançar

Marketing

Outback volta com promoção de canecas colecionáveis; veja como conseguir

Mercados

Como o BB pretende retomar lucratividade — e a confiança do investidor