Trump anuncia tarifa de 100% sobre filmes estrangeiros para fortalecer Hollywood

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira, 29, que vai impor uma tarifa de 100% sobre os filmes produzidos no exterior para evitar que o "negócio cinematográfico" continue sendo "roubado" por outros países e, assim, impulsionar a indústria americana do cinema.

"Nosso negócio cinematográfico tem sido roubado dos Estados Unidos por outros países, como se estivessem tirando 'um doce de uma criança'. (...) Portanto, para resolver este problema de longa data, que parece não ter fim, vou impor uma tarifa de 100% a todos os filmes feitos fora dos EUA", escreveu Trump em sua rede social Truth Social.