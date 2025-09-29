Brasil

Moraes diz que Eduardo Bolsonaro está nos EUA para fugir de responsabilização judicial

Ministro do STF aponta que deputado usa estadia nos EUA para evitar aplicação da lei penal brasileira

Agência o Globo

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 11h45.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou em decisão desta segunda-feira que o deputado federal Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos para "reiterar na prática criminosa e evadir-se de possível responsabilização judicial".

Moraes determinou que Eduardo seja notificado por edital da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) devido à sua atuação para pressionar o governo dos EUA a impor sanções e tarifas ao Brasil.

Decisão cita fuga e confissão em redes sociais

"O denunciado, de maneira transitória, encontra-se fora do território nacional, exatamente, conforme consta na denúncia, para reiterar na prática criminosa e evadir-se de possível responsabilização judicial evitando, dessa maneira, a aplicação da lei penal. Tal fato é confessado expressamente pelas postagens realizadas pelo denunciado nas redes sociais", escreveu Moraes.

Para o ministro, Eduardo Bolsonaro declarou "expressamente" que está nos Estados Unidos para "se furtar à aplicação da lei penal". Além disso, considerou "inequívoca a ciência" do deputado sobre a denúncia apresentada contra ele, por ter se manifestado publicamente sobre a acusação.

Paulo Figueiredo será notificado por carta rogatória

A notificação do blogueiro Paulo Figueiredo Filho, denunciado junto com Eduardo, será feita por carta rogatória, já que ele também reside nos Estados Unidos. O instrumento é usado para cooperação entre o Judiciário brasileiro e de outro país.

O ministro também determinou que a denúncia contra os dois deve tramitar de forma separada.

"Além de declarar, expressamente, que se encontra em território estrangeiro para se furtar à aplicação da lei penal, também é inequívoca a ciência, por parte do denunciado Eduardo Nantes Bolsonaro, acerca das condutas que lhe são imputadas na denúncia oferecida nestes autos, sobre a qual também se manifestou por meio de nota divulgada na rede social X (antigo Twitter)", escreveu Moraes.

