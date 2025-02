Trump anuncia que tarifas para México, Canadá e China entram em vigor na terça-feira, 4 de março

O presidente Donald Trump anunciou que tarifas de 25% sobre produtos do Canadá e do México estão programadas para entrar em vigor na próxima semana e que imporá um imposto adicional de 10% sobre importações chinesas.

Na quinta-feira, Trump afirmou em uma postagem nas redes sociais que drogas vindas dos vizinhos dos EUA ainda estão entrando no país em níveis "muito altos e inaceitáveis".

"Não podemos permitir que essa praga continue prejudicando os EUA e, portanto, até que pare, ou seja, seriamente limitada, as TARIFAS propostas, programadas para entrar em vigor em QUATRO DE MARÇO, de fato entrarão em vigor, conforme planejado", escreveu o presidente. "A China também será taxada com uma tarifa adicional de 10% nessa data."

Trump gerou confusão sobre o prazo e o alcance de seus planos tarifários durante uma reunião de gabinete na quarta-feira, quando pareceu confundir as tarifas sobre o Canadá e o México — que estão ligadas ao tráfico de drogas e à migração ilegal — com tarifas recíprocas separadas que seu governo pretende impor a países ao redor do mundo.

"A data de 2 de abril para as tarifas recíprocas permanecerá em pleno vigor e efeito", escreveu o presidente nesta quinta-feira.

Na quarta-feira, um funcionário da Casa Branca afirmou que o prazo para as tarifas sobre o Canadá e o México continua sendo 4 de março e que Trump ainda não decidiu se concederá outra prorrogação. Um relatório sobre as possíveis tarifas recíprocas deve ser publicado no início de abril, e essas taxas podem afetar o Canadá e o México, mas ainda são separadas dos impostos sobre importação que Trump ameaçou impor devido ao tráfico de drogas e à imigração ilegal, afirmou o funcionário.