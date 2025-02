Delegação de Canadá viaja para Washington e tentar evitar tarifas de Trump

Os ministros de Segurança Pública e Imigração do Canadá, David McGuinty e Marc Miller, respectivamente, e o novo czar para o fentanil do país, Kevin Brousseau, iniciaram nesta quinta-feira uma visita de dois dias a Washington para tentar convencer o governo dos Estados Unidos a não punir o país com tarifas de 25% a partir de 4 de março.

A delegação canadense, que também inclui o diretor da Polícia Montada, Michael Duheme, deve se reunir hoje com Tom Homan, o czar da fronteira dos EUA.

Antes de iniciar suas reuniões, McGuinty declarou que o Canadá é o mais interessado em uma “fronteira forte” que mantenha a população segura.

“Esse esforço para nos envolvermos com nossos parceiros americanos, trabalharmos nas questões de fronteira e cooperarmos continuará. Estamos avançando e essa é a mensagem que estamos transmitindo ao novo governo dos EUA”, acrescentou o ministro da Segurança Pública canadense.

A visita da delegação canadense ocorre depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, reiterou sua intenção de impor tarifas de 25% a Canadá e México em retaliação ao contrabando de fentanil e migrantes a partir dos dois países.

Nesta quinta-feira, Trump escreveu em sua rede social, a Truth Social, que as tarifas sobre México e Canadá entrarão em vigor em 4 de março se o “flagelo” do tráfico de fentanil continuar e não for “limitado de maneira séria”.

“As drogas ainda estão entrando em nosso país vindas de México e Canadá em níveis muito altos e inaceitáveis. Uma grande porcentagem dessas drogas, muitas delas na forma de fentanil, é fabricada ou fornecida pela China”, declarou.

No entanto, o governo canadense e os próprios números oficiais dos EUA indicam que apenas 19,5 kg das 11 toneladas de fentanil interceptadas pelas autoridades americanas em 2024 entraram pelo Canadá, ou seja, 0,2% do total, fato que a delegação canadense quer enfatizar em suas reuniões.

Apesar da pequena quantidade de fentanil proveniente do Canadá, fruto do esforço para mostrar que o país leva a sério as preocupações dos EUA, a Polícia Montada anunciou ontem que havia interceptado 46 kg de fentanil em operações nas últimas cinco semanas.