Casa Branca anuncia início das demissões de funcionários públicos nos EUA

A Casa Branca informou nesta sexta-feira, 10, que agências federais iniciaram demissões "substanciais" em meio à paralisação do governo dos EUA, enquanto o presidente Donald Trump busca aumentar a pressão sobre os democratas da oposição.

"Os RIFs começaram", disse Russ Vought, chefe do Escritório de Administração e Orçamento da Casa Branca (OMB), no canal X, referindo-se às chamadas "reduções de pessoal" do governo.

The RIFs have begun. — Russ Vought (@russvought) October 10, 2025

Um porta-voz do OMB confirmou à AFP que as demissões "começaram e são substanciais".

