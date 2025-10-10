Mundo

Casa Branca anuncia início das demissões de funcionários públicos nos EUA

Donald Trump busca aumentar pressão sobre oposição em meio à paralisação do governo

"Os RIFs começaram", disse Russ Vought, chefe do Escritório de Administração e Orçamento da Casa Branca (Getty Images)

AFP
AFP

Agência de notícias

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 13h59.

Última atualização em 10 de outubro de 2025 às 14h03.

A Casa Branca informou nesta sexta-feira, 10, que agências federais iniciaram demissões "substanciais" em meio à paralisação do governo dos EUA, enquanto o presidente Donald Trump busca aumentar a pressão sobre os democratas da oposição.

"Os RIFs começaram", disse Russ Vought, chefe do Escritório de Administração e Orçamento da Casa Branca (OMB), no canal X, referindo-se às chamadas "reduções de pessoal" do governo.

Um porta-voz do OMB confirmou à AFP que as demissões "começaram e são substanciais".

Matéria em atualização 

Donald Trump

