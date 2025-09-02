Trump afirma que pedirá à Suprema Corte 'decisão rápida' sobre tarifas

O presidente Donald Trump confirmou nesta terça-feira, 2, que solicitará à Suprema Corte que se pronuncie rapidamente depois que um tribunal de apelações federal determinou, na sexta-feira, que ele não tinha o poder de instaurar grande parte das tarifas aplicadas desde seu retorno à Casa Branca.

"Vamos levar à Suprema Corte, acreditamos que amanhã [quarta-feira], porque precisamos de uma decisão rápida", disse Trump a jornalistas. Ele acrescentou que pedirá uma "decisão expedita" e advertiu que, "se as tarifas forem eliminadas", os Estados Unidos poderiam "acabar sendo um país do Terceiro Mundo".

Um tribunal federal de apelações dos Estados Unidos determinou na sexta-feira que grande parte das tarifas impostas por Trump são ilegais, confirmando uma decisão de um tribunal inferior e minando a ofensiva protecionista do presidente.

O caso se refere às tarifas globais, ou seja, aquelas que não afetam setores específicos, como por exemplo o automotivo, aço, alumínio ou cobre.

A decisão, adotada por maioria de 7 a 4, permite que as tarifas gerais permaneçam em vigor até meados de outubro.

Mas o veredito representa um revés para o presidente, que desde que voltou à Casa Branca em janeiro tem imposto tarifas a seus parceiros comerciais que variam entre 10% e 50% como uma ferramenta de política econômica de amplo alcance.