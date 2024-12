Trump afirma que declarará cartéis de drogas como organizações terroristas

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste domingo que declarará os cartéis de drogas como organizações terroristas estrangeiras quando assumir o cargo no próximo dia 20 de janeiro.

"Todos os membros de gangues estrangeiras serão expulsos e eu imediatamente designarei os cartéis como organizações terroristas estrangeiras. Eu farei isso imediatamente", declarou Trump durante um fórum da organização ultraconservadora Turning Point em Phoenix (Arizona).

O republicano, que já governou o país entre 2017 e 2021, voltou a acusar outros países de enviarem seus "traficantes de drogas" para os Estados Unidos e afirmou que "toda essa rede criminosa que atua em solo americano será desmantelada, deportada e destruída".

Trump fez essas declarações após comentar o caso de Aurora, cidade do Colorado onde, segundo o presidente eleito, há presença de integrantes da gangue transnacional venezuelana Tren de Aragua.

Além disso, a ala linha-dura do Partido Republicano há muito tempo pede que os traficantes de drogas sejam considerados terroristas e que haja intervenção militar em território mexicano para combatê-los, uma linha vermelha para o governo do México, que adverte que defenderá sua soberania.

Durante seu discurso, Trump chamou a presidente mexicana Claudia Sheinbaum de "mulher adorável", mas insistiu que o México deve coibir o tráfico de drogas na fronteira.

"Fui muito duro com o México. Falei com a nova presidente, uma mulher adorável e maravilhosa, a presidente Sheinbaum, uma mulher maravilhosa, mas eu disse a ela: 'Você não pode fazer isso com o nosso país'", relatou.

O republicano se referia à conversa por telefone que teve em novembro com Sheinbaum depois de ter ameaçado o México e o Canadá com tarifas de 25% se seus governos não impedissem a chegada de migrantes e drogas aos Estados Unidos.

Trump alegou que milhares de pessoas morrem a cada ano por overdose de drogas, especialmente de fentanil, e enfatizou: "Informei ao México que isso não pode continuar".

"Famílias estão sendo despedaçadas e nós vamos impedir isso. Não vamos deixar isso acontecer", afirmou Trump, que anunciou que seu governo lançará grandes campanhas publicitárias para alertar os cidadãos sobre os perigos do uso de drogas.

Por sua vez, o México frequentemente afirma que os Estados Unidos devem abordar a demanda interna de drogas como uma questão de saúde pública, em vez de se concentrar apenas no tráfico através da fronteira.