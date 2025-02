Trudeau diz que Canadá ainda não está “a salvo” das tarifas de Trump

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, disse na quinta-feira, 6, que o país ainda não está “a salvo” das tarifas propostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e precisa manter a pressão sobre o governo americano para neutralizar a ameaça.

No início de uma reunião com prefeitos das principais cidades canadenses, Trudeau afirmou que, embora o Canadá tenha tomado várias medidas para atender às exigências de Trump, como o aumento dos investimentos na fronteira e a criação de um “czar do fentanil”, isso não eliminou a ameaça.

“Nas próximas semanas, teremos que manter esse espírito, porque ainda não estamos seguros”, declarou.

O primeiro-ministro acrescentou que o Canadá “concorda plenamente” com os EUA que o fentanil “deve ser eliminado” do planeta e que os responsáveis por sua produção e distribuição “devem ser punidos severamente”.

Em um acordo de última hora, Trudeau e Trump definiram na segunda-feira uma série de medidas para suspender por 30 dias a entrada em vigor de tarifas de 25% sobre as importações canadenses para os EUA. Uma delas foi a nomeação pelo Canadá de um “czar do fentanil”.

Trump acusou Canadá e México de serem portas de entrada do fentanil nos EUA e usou a ameaça de tarifas contra os dois países para fazer com que eles cortem o fluxo da perigosa droga.