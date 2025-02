Tesla aumenta preço do Model X em US$ 5.000 nos EUA com mercado aquecido

A Tesla, montadora de veículos elétricos liderada pelo bilionário Elon Musk, aumentou os preços do Model X nos Estados Unidos em US$ 5.000. O novo valor já foi atualizado no site oficial da empresa e afeta tanto a versão convencional quanto a de alto desempenho do SUV elétrico.

Com o reajuste, o Model X passa a custar US$ 84.990, ante os US$ 79.990 anteriores. Já a versão Plaid, que oferece desempenho superior e aceleração mais rápida, teve seu preço elevado de US$ 94.990 para US$ 99.990.

O aumento ocorre poucos meses depois de a Tesla ter feito um ajuste semelhante no Model S, que também ficou US$ 5.000 mais caro em dezembro de 2023. Além disso, a empresa implementou reajustes no Canadá, onde todos os seus modelos sofreram aumento de preço desde 1º de fevereiro.

Apesar das mudanças, a Tesla não divulgou uma justificativa oficial para os reajustes. No entanto, a montadora vem adotando uma estratégia dinâmica de preços, frequentemente os ajustando para equilibrar oferta, demanda e margens de lucro. Recentemente, a empresa também tem focado na redução dos custos de produção, e, em janeiro, informou que os custos médios de materiais e mão de obra atingiram seu nível mais baixo no quarto trimestre de 2023, impulsionados pela queda nos preços de matérias-primas.

Os aumentos de preços podem indicar uma tentativa da Tesla de melhorar sua margem de lucro, especialmente em um momento de concorrência crescente no mercado de veículos elétricos. Rivais como BYD, Ford e GM têm ampliado suas ofertas de carros elétricos, pressionando a Tesla a manter sua competitividade. O mercado agora observa se essa política de preços afetará a demanda pelos modelos da marca ou se será um reflexo de uma estratégia mais ampla para lidar com as oscilações do setor.