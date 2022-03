Tropas russas cercam Kiev e Mariupol e ampliam ataques

Após dias com janelas conturbadas de cessar-fogo nas principais cidades ucranianas, os ataques de tropas russas se intensificam na madrugada desta sexta-feira, 11.

Ataques foram registrados no entorno da capital Kiev, onde a Rússia havia avançado pouco nos últimos dias mas tropas parecem estar se reagrupando.

Ao sul do país, uma cidade no entorno de Mariupol foi controlada pelos russos segundo uma agência estatal, e foram registrados ainda bombardeios em Kharkiv, no leste, segunda maior cidade da Ucrânia e uma das mais devastadas desde o início da guerra.

Também a partir de hoje, a Rússia informou que abriria cinco corredores humanitários permitindo a passagem de civis, desde que registrados.

O governo da Ucrânia afirmou hoje que mais civis do que militares ucranianos foram mortos nas duas semanas de conflito.

Moscou afirma que muitos dos corredores anteriores falharam porque a Ucrânia atrapalhou a evacuação, enquanto a Ucrânia acusa a Rússia de ter bombardeado civis em fuga, como no caso da família morta enquanto fugia em Irpin, arredores de Kiev, no último fim de semana.

A guerra na Ucrânia chega a mais de duas semanas, após os primeiros ataques em 24 de fevereiro.

O Exército russo bombardeou nesta sexta-feira as cidades ucranianas de Dnipro (no centro do país) e Lutsk, nos arredores de Kiev, enquanto também concentrava militares de tropas próximas ao aeroporto de Kiev, em uma tentativa de seguir cercando a capital. O bombardeio em Dnipro matou ao menos uma pessoa.

Segundo as informações disponíveis, foi a primeira vez que ambos os locais foram atacados na guerra.

O comboio de 60 quilômetros de tropas russas segue posicionado nos arredores de Kiev, e após dias sem avanços e com problemas logísticos, imagens de satélite mostram que as tropas podem estar novamente em posição de ataque. As tropas começam a se mexer em vilarejos próximos ao aeroporto de Antonov, em Gostomel, onde tem havido lutas desde o começo da guerra e o prefeito chegou a ser morto na semana passada.

Em Kharkiv, um hospital psiquiátrico foi bombardeado nesta madrugada, mas autoridades informaram horas depois que não houve vítimas. "Todos os 30 funcionários e 330 pacientes estavam em um abrigo antibombas na hora do ataque", disseram as autoridades, segundo reportou a agência Reuters.

Pela segunda vez, o Instituto Kharkiv de Física e Tecnologia, que abriga um laboratório de pesquisas nucleares, foi atacado. O prédio já havia sido atacado nesta semana. Autoridades afirmam que não há riscos à população encontrados até o momento.

Enquanto isso, a cidade de Mariupol, no sudeste do país, segue um dos pontos humanitários mais críticos, com centenas de milhares de pessoas sem água e energia por longos períodos desde o início da guerra e chegando a "beber neve" segundo relatos.

Após uma bomba atingir uma maternidade na cidade nesta semana, matando ao menos três pessoas, e a Ucrânia acusar a Rússia de desrespeitar um corredor humanitário para evacuar a região, os ataques continuaram nos últimos dias.

O governo ucraniano afirma que quase nenhum civil conseguiu deixar a cidade na quinta-feira, 10, e espera que um corredor humanitário seja respeitado hoje.

Nos arredores, no entanto, a agência de notícias russa RIA diz que separatistas russos controlam Volnovakha, entrada ao norte para o porto de Mariupol, o que deixaria a cidade cada vez mais cercada.

Mariupol é estratégica para as tropas russas porque fica no caminho entre a Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, e as regiões separatistas de Donbas (Lunetsk e Lugansk), que vivem uma guerra civil com o governo central ucraniano desde 2014 e têm governos separatistas pró-Rússia.