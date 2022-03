Número de refugiados na Ucrânia chega a 2,5 milhões, diz ONU A estimativa ainda é que mais de 1,8 milhão de pessoas estejam deslocadas internamente na Ucrânia com a guerra Por Da Redação

Mulher e criança em Krakovets, ba Ucrânia, rumo à Polônia: refugiados por ora são sobretudo mulheres e crianças (Getty Images/KRAKOVETS, UKRAINE - MARCH 09: Refugees fleeing conflict make their way to the Krakovets border crossing with Poland on March 09, 2022 in Krakovets, Ukraine. More than a million people have fled Ukraine following Russia's large-scale assault on the country, with hundreds of thousands of Ukrainians passing through Lviv on their way to Poland. (Photo by Dan Kitwood/Getty Images))