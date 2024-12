Tropas norte-coreanas sofreram mais de 200 baixas em Kursk, diz Kiev

As tropas norte-coreanas que combatem junto com o Exército da Rússia para expulsar forças da Ucrânia da região russa de Kursk sofreram até agora mais de 200 baixas, segundo disse nesta quarta-feira o chefe do Centro contra a Desinformação do Conselho de Defesa e Segurança Nacional ucraniano, Andriy Kovalenko.

“A República Popular Democrática da Coreia está sofrendo baixas, entre mortos e feridos. No total, mais de 200 homens foram mortos e feridos até agora”, escreveu Kovalenko em sua conta no Telegram.

A autoridade ucraniana disse que a Rússia estava tentando esconder as baixas norte-coreanas, acrescentando que foram confirmadas por meio de vídeos de ataques ucranianos às tropas norte-coreanas e dos cadáveres desses soldados.

“Também estão aparecendo imagens de hospitais”, completou.

Segundo estimativas da inteligência militar ucraniana, a Coreia do Norte enviou cerca de 11.000 soldados para Kursk, que se juntaram ao Exército russo e estão participando da luta contra as tropas ucranianas que ocupam parte do território desta região russa que faz fronteira com a Ucrânia.

A Rússia intensificou sua ofensiva contra as forças ucranianas em Kursk nos últimos dias, lançando quase 50 ataques na região na terça-feira, um quarto do total de ataques lançados naquele dia em toda a frente de batalha.