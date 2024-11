Três pessoas morrem na Coreia do Sul após segundo dia de nevasca recorde

1/9 Visitantes usando vestidos tradicionais hanbok são vistos no terreno do Palácio Gyeongbokgung em meio a uma forte nevasca no centro de Seul em 27 de novembro de 2024. A capital da Coreia do Sul foi coberta em 27 de novembro pela maior nevasca de novembro desde que os registros começaram há mais de um século, disse a agência meteorológica (Visitantes usando vestidos tradicionais hanbok são vistos no terreno do Palácio Gyeongbokgung em meio a uma forte nevasca no centro de Seul em 27 de novembro de 2024. A capital da Coreia do Sul foi coberta em 27 de novembro pela maior nevasca de novembro desde que os registros começaram há mais de um século, disse a agência meteorológica)

2/9 Pessoas visitam o Palácio Gyeongbokgung em meio a uma forte nevasca no centro de Seul em 27 de novembro de 2024. A capital da Coreia do Sul foi coberta em 27 de novembro pela maior nevasca de novembro desde que os registros começaram há mais de um século, disse a agência meteorológica (SKOREA-CLIMATE-SNOW)

3/9 Pedestres caminham em frente ao Palácio Gyeongbokgung em meio a uma forte nevasca no centro de Seul em 27 de novembro de 2024. A capital da Coreia do Sul foi coberta em 27 de novembro pela maior nevasca de novembro desde que os registros começaram há mais de um século, disse a agência meteorológica (Pedestres caminham em frente ao Palácio Gyeongbokgung em meio a uma forte nevasca no centro de Seul em 27 de novembro de 2024. A capital da Coreia do Sul foi coberta em 27 de novembro pela maior nevasca de novembro desde que os registros começaram há mais de um século, disse a agência meteorológica)

4/9 Neve pesada cai no terreno do Palácio Gyeongbokgung, no centro de Seul, em 27 de novembro de 2024. A capital da Coreia do Sul foi coberta em 27 de novembro pela maior nevasca de novembro desde que os registros começaram há mais de um século, disse a agência meteorológica (Neve pesada cai no terreno do Palácio Gyeongbokgung, no centro de Seul, em 27 de novembro de 2024. A capital da Coreia do Sul foi coberta em 27 de novembro pela maior nevasca de novembro desde que os registros começaram há mais de um século, disse a agência meteorológica)

5/9 Um avião da Korean Air está estacionado na pista durante a queda de neve, visto através de uma janela no aeroporto internacional de Incheon, a oeste de Chocks (Um avião da Korean Air está estacionado na pista durante a queda de neve, visto através de uma janela no aeroporto internacional de Incheon, a oeste de Chocks)

6/9 Visitantes usando vestidos tradicionais hanbok são vistos no terreno do Palácio Gyeongbokgung em meio a uma forte nevasca no centro de Seul em 27 de novembro de 2024. A capital da Coreia do Sul foi coberta em 27 de novembro pela maior nevasca de novembro desde que os registros começaram há mais de um século, disse a agência meteorológica (Visitantes usando vestidos tradicionais hanbok são vistos no terreno do Palácio Gyeongbokgung em meio a uma forte nevasca no centro de Seul em 27 de novembro de 2024. A capital da Coreia do Sul foi coberta em 27 de novembro pela maior nevasca de novembro desde que os registros começaram há mais de um século, disse a agência meteorológica)

7/9 Um estudante caminha por um playground coberto de neve após uma nevasca em Goyang em 27 de novembro de 2024 (Um estudante caminha por um playground coberto de neve após uma nevasca em Goyang em 27 de novembro de 2024)

8/9 Um homem caminha por um parque coberto de neve após uma nevasca em Goyang em 27 de novembro de 2024 (Um homem caminha por um parque coberto de neve após uma nevasca em Goyang em 27 de novembro de 2024)