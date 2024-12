Contra onda de solidão, Seul paga US$ 322 milhões para moradores irem a eventos

O governo da Coreia do Sul está cada vez mais preocupado com a "epidemia de solidão" que assola a capital Seul. Seus moradores enfrentam dívidas pesadas e atividades profissionais estressantes, o que agrava o problema.

De acordo com um estudo de 2021 do Instituto Coreano de Saúde e Assuntos Sociais, 3,1% das pessoas de 19 a 39 anos, ou cerca de 340.000 pessoas, são consideradas solitárias e reclusas. No extremo disso está o conceito de "godoksa", ou morte solitária, onde alguém morre por suicídio ou doença após viver em isolamento social.

Mortes solitárias na Coreia do Sul aumentaram de 3.378 em 2021 para 3.661 em 2023, de acordo com dados do Ministério da Saúde e Bem-Estar da Coreia do Sul.

O governo sul-coreano planeja gastar mais de US$ 322 milhões em medidas que tentam ajudar nessa questão da solidão. No entanto, especialistas disseram ao Business Insider que essa iniciativa não aborda as causas raízes do problema — e pode não ter o efeito que o governo espera alcançar.

Uma "Seul sem solidão"

Intitulada "Seul sem solidão", a iniciativa adota uma abordagem multifacetada para lidar com o problema. As autoridades da cidade disseram que as pessoas que sofrem de solidão podem acessar uma linha direta de aconselhamento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Elas também podem comer juntas em espaços comunitários e coletar vantagens e pontos de atividade por participar de atividades esportivas e eventos locais.

Quando contatado pelo Business Insider, um representante do Governo Metropolitano de Seul disse que o plano envolverá todos os departamentos do governo da cidade colaborando para "estabelecer uma estrutura de suporte sistemática adaptada a campos e estágios de vida específicos".

No ano passado, o Ministério da Igualdade de Gênero e Família do país disse que pagaria a jovens socialmente isolados cerca de US$ 500 por mês para incentivá-los a se misturar à sociedade. No mesmo ano, quase 80% das crianças participaram de programas educacionais privados como "hagwons" ou escolas de reforço, de acordo com dados do Escritório Nacional de Estatísticas da Coreia do Sul.

Problemas do país

Em 2023, a Coreia do Sul registrou uma taxa de suicídio de 27,3 para cada 100.000 pessoas, a maior taxa entre países da OCDE.

A taxa de fertilidade da Coreia do Sul, por outro lado, foi de 0,72 em 2023, a mais baixa do mundo. É ainda menor em Seul, que registrou uma taxa de fertilidade de 0,55 no mesmo ano.

Com base em sua trajetória atual, a população do país de 51 milhões deve cair pela metade até 2100. Esse é outro problema que o governo de Seul está tentando resolver com seu programa de "incentivo à natalidade". Quase 20% da população da Coreia do Sul vive em Seul.