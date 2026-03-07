Mundo

Depósito de petróleo em Teerã é atingido por EUA e Israel, diz Irã

Bombardeio acontece no sul da capital iraniana, próximo a refinaria, sem danos relatados às instalações.

Explosão em Teerã após um dos primeiros ataques, no dia 2 de março (imagem de arquivo) (Getty Images)

Da redação, com agências
Redação Exame

Publicado em 7 de março de 2026 às 18h55.

A Guarda Revolucionária do Irã afirmou neste sábado, 7, ter atacado uma refinaria de petróleo em Haifa, Israel, em retaliação a bombardeios israelenses contra instalações iranianas em Teerã, informou a mídia estatal iraniana. Apesar do alerta aéreo na região de Haifa, outra agência iraniana, a Ilna, informou que as instalações da refinaria "não foram danificadas nos ataques".

No mesmo dia, forças americanas e israelenses realizaram ataques contra um depósito de petróleo no sul de Teerã, segundo as agências iranianas Irna e Ilna.

O depósito ficava próximo a uma refinaria de petróleo, mas a instalação não teria sofrido danos significativos. Explosões e incêndios foram observados no sul da capital iraniana, com estrondos registrados em várias regiões da cidade, incluindo leste, sul e noroeste. Os ataques duraram cerca de uma hora, segundo relatos locais.

O incidente marca a escalada do conflito entre Irã e Israel, com impactos diretos em instalações estratégicas de petróleo. A situação aumenta a tensão no Oriente Médio e reforça alertas internacionais sobre possíveis novos ataques na região.

Autoridades e agências de notícias seguem monitorando os acontecimentos, enquanto sirenes de alerta continuam a soar em áreas sensíveis. Especialistas alertam para riscos de intensificação do confronto, que já envolveu ataques iranianos a forças dos EUA em Dubai e retaliações israelenses a alvos no Irã.

