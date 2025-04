Terremoto no Equador deixa 20 feridos e dezenas de edifícios destruídos

Um terremoto de magnitude 6,3 atingiu a província fronteiriça de Esmeraldas, no noroeste do Equador e perto da fronteira com a Colômbia, deixou pelo menos 20 feridos e dezenas de casas destruídas, reportaram as autoridades.

"Foi muito forte e também longo (...) Foi uma eternidade para nós, mas estimo que durou pelo menos meio minuto", disse à AFP o ex-candidato presidencial indígena Yaku Pérez, que estava em Esmeraldas para apresentar um livro em uma universidade.

Nas ruas, os moradores andavam evitando os escombros, outros tentavam remover uma parede que se desprendeu de um edifício e caiu na rua.

O terremoto deixa 20 pessoas com golpes e feridas na cabeça, além de 60 casas afetadas, segundo o balanço mais recente da Secretaria Nacional de Gestão de Riscos (SNGR). Duas estradas e uma ponte também registraram danos.

O presidente Daniel Noboa mandou instalar abrigos e distribuir kits de ajuda humanitária. "O governo está com vocês, e é assim que vamos seguir em frente", escreveu o presidente no X, que viajou na quinta-feira para o funeral do Papa Francisco em Roma.

O terremoto ocorreu a uma profundidade de 35 quilômetros por volta das 6h45, horário local (8h45 em Brasília). As autoridades descartaram um alerta de tsunami.

O tremor ocorreu a 8,4 quilômetros da cidade de Esmeraldas (noroeste), capital da província de mesmo nome, indicou o SNGR no X. O serviço de energia elétrica está sendo restabelecido paulatinamente nessa localidade e na cidade turística de Atacames.

Controles em oleoduto

A estatal Petroecuador "suspendeu as operações da Refinaria Esmeraldas e do Sistema de Oleodutos Transequatorianos (Sote)", que sofreu danos em seu oleoduto no mês passado, vazando mais de 25 mil barris de petróleo bruto.

A área onde o vazamento ocorreu em 13 de março "não sofreu deslizamentos de terra ou danos após o terremoto", acrescentou em um comunicado.

O Equador fica sobre as placas Nazca e Sul-Americana, o que gera tremores constantes.

O terremoto foi sentido em dez das 24 províncias do país, incluindo Manabí, Los Ríos, Guayas e Pichincha, segundo o SNGR. No momento do tremor "a luz caiu, a internet caiu e tivemos de sair para os pátios", relatou Pérez.

Vinte minutos após o primeiro sismo, o Instituto Geofísico do Equador relatou outro tremor de magnitude 4,1 na província costeira de Guayas, no sudoeste do país, a uma profundidade de 86 quilômetros.

Na semana passada, o Equador relembrou o terremoto de 2016 que atingiu as costas de Manabí e Esmeraldas. Com magnitude de 7,8, deixou 673 mortos e cerca de 6,3 mil feridos.