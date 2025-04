Terremoto de magnitude 6,3 atinge Colômbia e Equador

Na manhã desta sexta-feira, 25 de abril, um tremor de terra de magnitude 6,3 foi registrado pela Serviço Geológico Colombiano (SGC). O epicentro do sismo ocorreu próximo à fronteira com o Equador, a apenas 17 quilômetros de Esmeraldas, cidade equatoriana. O tremor aconteceu às 6h44 da manhã (horário local), impactando vários departamentos no sul da Colômbia.

O movimento sísmico foi sentido em várias cidades colombianas, como Valle del Cauca, Nariño, e Cauca, além de outros locais próximos à fronteira. A profundidade do tremor foi inferior a 30 quilômetros, o que potencializou a percepção do impacto nas áreas atingidas.

Os cidadãos das regiões afetadas relataram o susto e a sensação de tremor, com o SGC monitorando a situação de perto. Até o momento, não há informações oficiais sobre vítimas ou grandes danos materiais. A proximidade com o epicentro, em Esmeraldas, fez com que o tremor também fosse sentido no Equador, levantando uma onda de mobilização nas redes sociais sobre o ocorrido.

Com a constante vigilância dos especialistas, o Serviço Geológico Colombiano segue acompanhando possíveis réplicas do evento, enquanto a população local se mantém alerta e aguarda mais detalhes. O tremor foi um lembrete da constante atividade sísmica na região, que já foi palco de eventos similares ao longo da história.