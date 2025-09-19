Terremoto de magnitude 6.1 atinge o Leste da Indonésia; veja vídeos

Um terremoto superficial de magnitude 6.1 atingiu a província de Papua Central, no Leste da Indonésia, na sexta-feira, informou o Serviço Geológico dos EUA (USGS). O epicentro foi localizado 28 quilômetros ao sul da cidade de Nabire. Vídeos nas redes sociais mostram o momento do tremor e estragos em prédios e vias públicas.

Abdul Muhari, porta-voz da agência nacional de mitigação de desastres, disse que o terremoto danificou diversas instalações públicas, mas não houve relatos de vítimas.

"O monitoramento inicial também relatou vidros quebrados em um aeroporto, tetos desabados em um escritório de um regente, uma ponte danificada e redes de energia e telecomunicações cortadas", disse Abdul Muhari em um comunicado.

O tremor acordou moradores que correram para fora de suas casas.

"O terremoto ocorreu por volta das 3h da manhã (hora local). Eu estava dormindo profundamente, mas ele se intensificou, então corri para fora com outros familiares" — disse Cicilia Mamman, 37 anos, à AFP.

Diferenças nas medições e contexto sísmico

Enquanto o USGS relatou uma magnitude de 6.1 e profundidade de 10 quilômetros, a agência indonésia BMKG informou magnitude de 6.5 e profundidade de 24 quilômetros, e observou vários tremores secundários menores.

A Indonésia é frequentemente atingida por terremotos devido à sua localização no Círculo de Fogo do Pacífico, uma área que circunda a maior parte deste oceano sismicamente ativo.

Neste mesmo Círculo de Fogo, o USGS também reportou um terremoto de magnitude 7.8 na sexta-feira, na Península de Kamchatka, no Extremo Oriente da Rússia.