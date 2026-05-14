Em encontro com Trump, Xi Jinping afirma querer “estabilidade estratégica construtiva”

O presidente chinês Xi Jinping recebeu o presidente dos EUA Donald Trump no Grande Salão do Povo em Pequim, nesta quinta-feira. Xi afirmou que a transformação não vista em um século está se acelerando em todo o mundo e que a situação internacional é fluida e turbulenta.

“Será que a China e os Estados Unidos conseguem superar a Armadilha de Tucídides e criar um novo paradigma de relações entre grandes potências? Podemos enfrentar juntos os desafios globais e oferecer maior estabilidade ao mundo? Podemos construir juntos um futuro brilhante para nossas relações bilaterais, no interesse do bem-estar dos dois povos e do futuro da humanidade? Essas são questões vitais para a história, para o mundo e para os povos”, disse Xi.

Ele acrescentou que essas são questões da era atual que os líderes das grandes potências precisam responder conjuntamente. “Espero trabalhar com você para definir o rumo e conduzir o grande navio das relações China-EUA, de modo a fazer de 2026 um ano histórico e marcante que abra um novo capítulo nas relações China-EUA”, afirmou.

“Concordei com o presidente Trump em uma nova visão de construção de uma relação China-EUA construtiva de estabilidade estratégica”, disse Xi. Essa nova visão fornecerá orientação estratégica para as relações bilaterais nos próximos três anos e além, e deve ser bem recebida pelos povos de ambos os países e pela comunidade internacional, afirmou.

A “estabilidade estratégica construtiva” deve ser uma estabilidade positiva com cooperação como eixo principal, uma estabilidade sólida com competição moderada, uma estabilidade constante com diferenças administráveis e uma estabilidade duradoura com compromissos de paz, disse Xi.

A construção de uma relação China-EUA construtiva de estabilidade estratégica não deve ser apenas um slogan, mas ações concretas de ambas as partes em direção a um objetivo comum, acrescentou. As relações econômicas China-EUA são mutuamente benéficas e de ganhos para todos, disse Xi. “Onde existirem divergências e atritos, a consulta em pé de igualdade é a única escolha correta”, afirmou.

Xi revelou que as equipes econômicas e comerciais dos dois países produziram “resultados geralmente equilibrados e positivos” na mais recente rodada de negociações comerciais bilaterais na quarta-feira. “Isso é uma boa notícia para os povos dos dois países e para o mundo”, disse ele, pedindo que ambas as partes mantenham o bom momento que construíram com esforço.

Observando que a China continuará a abrir ainda mais suas portas, Xi disse que empresas norte-americanas estão profundamente envolvidas na reforma e abertura da China e que o lado americano é bem-vindo a ampliar a cooperação mutuamente benéfica.

“As duas partes devem implementar o importante consenso alcançado e fazer melhor uso dos canais de comunicação nos campos político, diplomático e militar”, afirmou Xi. Os dois países também devem ampliar intercâmbios e cooperação nas áreas de economia e comércio, saúde, agricultura, turismo, relações interpessoais e aplicação da lei, acrescentou.

Sobre a questão de Taiwan, Xi enfatizou que este é o tema mais importante nas relações China-EUA. Se for tratado adequadamente, o relacionamento bilateral terá estabilidade geral. Caso contrário, haverá choques e até conflitos, colocando toda a relação em grande risco, disse Xi, pedindo aos EUA cautela redobrada.

Afirmar a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan é o maior denominador comum entre China e Estados Unidos, disse Xi, destacando que “independência de Taiwan” e paz no estreito são tão irreconciliáveis quanto fogo e água. Trump afirmou que foi uma grande honra realizar uma visita de Estado à China, chamando Xi de grande líder e a China de grande país.

“Tenho enorme respeito pelo presidente Xi e pelo povo chinês”, disse. Trump expressou disposição de trabalhar com Xi para fortalecer a comunicação e a cooperação, lidar adequadamente com divergências, melhorar as relações bilaterais e construir um futuro fantástico.

Os Estados Unidos e a China são os países mais importantes e mais poderosos do mundo, e os dois presidentes podem “fazer muitas coisas grandes e boas para os dois países e para o mundo”, afirmou.

Trump incentivou representantes do setor empresarial dos EUA a expandirem a cooperação com a China. Os dois presidentes trocaram opiniões sobre questões internacionais e regionais importantes, como a situação no Oriente Médio, a crise na Ucrânia e a Península Coreana.

Eles também concordaram em apoiar mutuamente a realização bem-sucedida da Reunião de Líderes Econômicos da APEC e da Cúpula do G20 neste ano.