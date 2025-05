Terremoto de magnitude 6,1 sacode as ilhas gregas de Creta e Santorini

Um terremoto de magnitude 6,1 atingiu, nesta quinta-feira, 22, as turísticas ilhas gregas de Creta e Santorini, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

O epicentro do tremor foi localizado 82 quilômetros a nordeste da capital de Creta, Heraclio. Sua profundidade foi de 68 quilômetros, afirmou o USGS.

A região turística tem sofrido, nos últimos meses, vários terremotos que já levaram até o fechamento de escolas em Santorini e outras ilhas da área durante um mês.

Desde o fim de fevereiro, foram registrados milhares de terremotos, na maioria de baixa magnitude, entre as ilhas de Santorini, Amorgos, Ios e Anafi, todas localizadas no arquipélago das Cíclades, no Mar Egeu.