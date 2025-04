Terremoto de magnitude 6.2 atinge Istambul

Na manhã desta quarta-feira, 23, no horário de Brasília, Istambul foi atingida por uma série de terremotos que abalaram diversos bairros e geraram preocupação nas autoridades. O maior deles teve magnitude de 6.2 na escala richter. Ainda não há relatos definitivos sobre danos estruturais e vítimas.

A sequência de abalos sísmicos teve início às 12h13 do horário local, com um tremor de 3.0 de magnitude, que atingiu a costa do distrito de Silivri, na região oeste da cidade. Às 12h49, outro terremoto, dessa vez de 6.2 de magnitude, atingiu a mesma área, o maior e mais forte dos abalos registrados até o momento.

A situação ainda se intensificou às 12h51, quando um novo tremor de 4.4 de magnitude foi registrado no distrito de Buyukcekmece, também em Istambul.

Centro de emergência em Istambul

A Presidência de Gestão de Desastres e Emergências da Turquia (AFAD) emitiu alertas e coordena as equipes de resgate para monitorar possíveis danos e vítimas. As autoridades locais estão realizando levantamentos preliminares para verificar os impactos, enquanto as equipes de segurança estão de prontidão em áreas mais afetadas.

Em menos de 40 minutos, a cidade experimentou três abalos significativos. Moradores e turistas buscam abrigo e aumentam a cautela.

As autoridades alertam sobre a possibilidade de réplicas, enquanto a população aguarda mais informações sobre os próximos passos das autoridades. Neste contexto, especialistas também recomendam que a população mantenha a calma, evite áreas de risco e esteja atenta às orientações locais.

O episódio reacende a preocupação com a atividade sísmica em Istambul, uma cidade localizada sobre várias falhas geológicas. Historicamente, a região já foi palco de tremores devastadores, o que coloca em destaque a importância de medidas preventivas e da preparação constante para a população.