Terremoto de magnitude 6,2 que atingiu Istambul deixa ao menos 151 feridos, segundo autoridades

Um terremoto de magnitude 6,2 atingiu a região de Istambul, na Turquia, por volta das 12h49 (horário local) desta quarta-feira, 23, deixou ao menos 151 feridos e nenhuma vítima, segundo o governador de Istambul, Davut Gul. Horas depois do terremoto, levando moradores em pânico às ruas, Istambul permanecia tensa na quarta-feira à noite, enquanto uma série de tremores secundários continuava a abalar os nervos.

O governador de Istambul, Davut Gul, disse que ninguém morreu no terremoto ou nos tremores secundários, mas confirmou que os hospitais estavam tratando "151 pessoas feridas quando pularam ou tentaram pular de uma altura em pânico". Os ferimentos não eram fatais, ele acrescentou.

Dados coletados pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) registraram o tremor a cerca de 21 km de profundidade. O terremoto provocou correria nas ruas e levou muitos moradores a deixarem prédios às pressas.

De acordo com a agência Reuters, o abalo sísmico foi sentido com intensidade em diversos bairros de Istambul, uma das cidades mais populosas da Europa, localizada em uma zona de alta atividade sísmica. A cidade estremeceu por vários segundos e vídeos nas redes sociais mostram o momento em que objetos caem de prateleiras e moradores se assustam com o tremor.

A Autoridade de Gestão de Desastres e Emergências da Turquia (AFAD) confirmou que o epicentro foi na região de Silivri, a cerca de 80 km a oeste de Istambul. Apesar do susto, o ministro dos Transportes e Infraestrutura, Abdulkadir Uraloğlu, afirmou que não foram detectados danos em rodovias, aeroportos, trens ou estações de metrô, após inspeções preliminares.

Milhares de pessoas saíram às ruas em pânico, relataram jornalistas da AFP. Muitos moradores permaneceram em praças e parques ao ar livre, sem retornar para casa. "Entramos em pânico, mas foi só isso... simplesmente saímos correndo", contou um vendedor ambulante.

Em pronunciamento divulgado na rede social X, o ministro do Interior da Turquia destacou que todas as equipes de emergência já estão mobilizadas para vistoriar áreas afetadas. A AFAD também alertou a população para evitar entrar em prédios que apresentem sinais de danos estruturais, como rachaduras ou risco de desabamento.

Segundo o jornal argentino La Nación, o tremor ocorreu durante um feriado nacional na Turquia, o que reduziu a circulação de pessoas em escritórios e escolas. Ainda assim, ao menos uma pessoa ficou ferida ao tentar pular de uma sacada durante o momento de pânico, informou a emissora local TGRT.

O terremoto principal foi seguido por ao menos 120 tremores secundários — alguns deles com magnitude de 5,9, 5,0 e 4,5 — de acordo com o Centro Sismológico Euro-Mediterrânico (ESMC). A profundidade do tremor principal foi estimada em cerca de 10 km pelo Centro Alemão de Pesquisa em Geociências (GFZ). As autoridades seguem em alerta para novos abalos.

À medida que a noite caía e as temperaturas baixavam, alguns ainda podiam ser vistos acampados em parques e espaços abertos, enquanto centenas de estudantes iam procurar abrigo no campus da Universidade Técnica de Istambul.

Imagens de câmeras de segurança coletadas pela agência de notícias DHA da Turquia mostraram o momento do terremoto, com funcionários e clientes sendo vistos correndo para as portas de lanchonetes, restaurantes e uma barbearia, alguns caindo na pressa de sair.

Escolas e universidades, que estavam fechadas na quarta-feira, quando a Turquia comemorou o Dia da Soberania Nacional, permanecerão fechadas até o fim de semana, informou o Ministério da Educação.

O presidente Recep Tayyip Erdogan disse que estava "acompanhando os acontecimentos de perto".

A Turquia está situada sobre importantes falhas geológicas, responsáveis por inúmeras tragédias no passado. Em fevereiro de 2023, o país sofreu um violento terremoto que matou pelo menos 53 mil pessoas.